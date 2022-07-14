В Рыбинске состоится первый фортепианный фестиваль

Музыкальное событие под названием «Музыкальныя собранiя Амнеподиста Фролова въ Рыбной слободѣ» пройдёт в День города на Красной площади.

6 августа Красная площадь будет наполнена произведениями классической музыки. В Рыбинске впервые состоится фортепианный фестиваль. Организатором культурного события выступил Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого при поддержке Фонда президентских грантов.

— Фестиваль «Музыкальныя собранiя Амнеподиста Фролова въ Рыбной слободѣ» будет посвящен сразу двум праздничным датам. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Александра Скрябина. В 2023-ем в России будут отмечать 150-летний юбилей композитора, пианиста, дирижера Сергея Рахманинова. Имя купца Амнеподиста Фролова в названии фестиваля — это дань памяти и уважения известному рыбинскому благотворителю, — рассказали организаторы.

На фестивале можно будет услышать не только музыкальные произведения, исполненные на старинных инструментах из коллекции Алексея Ставицкого, но и познакомиться с историей становления отечественного фортепианостроения.

Первый фортепианный фестиваль «Музыкальныя собранiя Амнеподиста Фролова въ Рыбной слободѣ» пройдёт в Рыбинске на Красной площади 6 августа. Начало в 11:00. В празднике примут участие оркестр Шацкого и воспитанники детских музыкальных школ.

Пресс-служба администрации Рыбинска