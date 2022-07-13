В Рыбинске идёт выпиловка аварийных деревьев

Под плановые работы по санации зеленых насаждений на территории Рыбинска в первую очередь попадают больные и сухие деревья, ветки, перекрывающие знаки дорожного движения, и дикорастущий кустарник.

В этом году на выпиловку зелёных насаждений в городском бюджете заложена сумма 1,5 млн рублей. На эти деньги коммунальщики проведут вырубку и обрезку около 90 деревьев на общественных территориях. Придомовые участки — зона ответственности управляющих компаний.

Сегодня бригада по выпиловке деревьев работала на Аллее Славы. В парке была спилена сухая ель, которую утилизировали прямо на месте. Дробильная установка превратила дерево в щепу.

Вырубка деревьев и кустарников происходит в разных районах Рыбинска, в том числе по предписанию ГИБДД и обращениям граждан, которые они направляют в комиссию по зелёным насаждениям. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (4855) 28-29-15.

Пресс-служба администрации Рыбинска