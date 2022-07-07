Завершён ремонт дворов по проекту «Решаем вместе»

Работы по благоустройству закончены во дворах дома № 44 на улице Волочаевская, № 1 на Ворошилова, № 76 по улице Максима Горького и № 29 на проспекте Генерала Батова.

Ремонт дворов по проекту «Решаем вместе» начался в конце апреле. Основной объем работ подрядная организация выполнила уже в июне. В соответствии с утвержденными жителями дизайн-проектами во дворах были заасфальтированы проезды, появились новые тротуары, парковочные места.

— Работы везде завершены. То, что касается асфальтировки, устройства проездов и тротуаров, это всё выполнено. Подрядчику осталось провести субботник на придомовой территории на Ворошилова, 1. В этом году на ремонт дворов по проекту «Решаем вместе» было выделено 17,7 млн рублей, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

В 2023 году программа продолжится. Сейчас в Рыбинске идёт сбор заявок от жителей для участия в проекте «Решаем вместе». Сметы и экспертизы принимают в департаменте ЖКХ, транспорта и связи по адресу: улица Стоялая, 19, 4 этаж.

График приёма:

– Понедельник, среда с 13:00 до 17:00,

– Вторник, четверг с 13:00 до 18:00,

– Пятница с 13:00-16:00.

Консультацию для участия в программе можно получить в отделе благоустройства по телефону +7 (4855) 28-29-15.

Проекта «Решаем вместе» реализуется в Ярославской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» и направлен на формирование комфортной городской среды.