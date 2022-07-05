Поливка и благоустройство

Рыбинские коммунальщики перешли на усиленный полив цветов и деревьев

Из-за установившейся жаркой погоды в Рыбинске начал действовать специальный регламент по уходу за зелёными насаждениями. Цветники и молодые деревья поливают чаще и обильнее.

В жару полив клумб и цветников осуществляется в Рыбинске ежедневно. Работа преимущественно ведётся в ночное время. Смена у сотрудников ООО «ДЭО» начинается в десять вечера и продолжается до семи утра.

— Полив происходит исключительно после спада дневной температуры. Так вода меньше испаряется с поверхности, а растения не подвергаются ожогам. К тому же ночью в городе нет интенсивного транспортного движения, у наших работников не возникает проблем с доступом к цветникам, поскольку большинство клумб находятся вдоль центральных улиц, — рассказала директор ООО «ДЭО» Елена Дементьева.

Ежедневного полива в Рыбинске требуют 37 клумб. Молодые деревья увлажняют раз в неделю. За смену на полив уходит пять-шесть трёхкубовых бочек.

На благоустройство стадиона «Сатурн» выделено пять миллионов рублей

Деньги поступят из городского бюджета. Эти средства будут направлены на приведение в порядок территории вокруг спортивного ядра стадиона и разметки беговых дорожек.

Первый этап реконструкции стадиона «Сатурн» был завершён в конце 2021 года. За два года, столько длилось восстановление спортивного объекта, здесь обустроено футбольное поле, беговые дорожки, трибуна для зрителей, секторы для метания молота, диска и прыжков. Стадион фактически готов к эксплуатации. Чтобы рыбинцам было комфортно заниматься тренировками, осталось благоустроить территорию вокруг спортивного ядра и нанести разметку на беговые дорожки.

Необходимые средства для благоустройства «Сатурна» глава Рыбинска предложил выделить из городского бюджета. С этим предложением Дмитрий Рудаков обратился к депутатам на очередном заседании муниципального совета. Народные избранники главу поддержали.

— Стадион «Сатурн» необходимо вводить в эксплуатацию. Считаю, что Рыбинск должен принять в этом самое деятельное участие. Для этого из бюджета города будет выделено пять миллионов рублей. Эти средства позволят привести стадион в нормативное состояние и открыть его для рыбинцев в ближайшее время, — сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

От дальнейших планов по реконструкции стадиона «Сатурн» город не отказывается. Вторым этапом восстановления спортивного объекта станет строительство западной трибуны и крытого легкоатлетического манежа.