Амбулатории в Заволжье-1, «Традиции народов России», уборка дорог и фитнес-праздник

В Рыбинске пройдет общественное обсуждение размещения амбулатории в Заволжье-1

Департамент архитектуры и градостроительства проводит общественное обсуждение по вопросу использования земельного участка для размещения здания амбулаторно-поликлинического назначения на Арефинском тракте. Графические материалы проекта для ознакомления представлены в здании департамента.

Проект постановления и графические материалы об использовании земельного участка для размещения здания медицинского назначения, прежде всего, интересен жителям микрорайонов Заволжье-1 и Заволжье-2. Решение проблем жителей с медицинской помощью, доступностью приобретения медикаментов чаще всего звучали в качестве наказов главе города в период предвыборной кампании. По поручению главы города Дмитрия Рудакова в администрации выработали решение – построить новое здание медицинского назначения.

– Строительству объекта предшествует процедура формирования земельного участка, на котором он будет расположен, и обсуждение проекта со всеми заинтересованными сторонами. Специалистами сформирован земельный участок, определены границы, проведена постановка на кадастровый учет. Согласно законодательству должна пройти процедура публичных обсуждений, – пояснила заместитель главы по архитектуре и градостроительству Ольга Уланова.

Ознакомиться с проектом постановления предоставления земельного участка под будущее здание амбулаторно-поликлинического назначения можно в департаменте архитектуры и градостроительства по адресу: ул. Крестовая. 77, каб. 17. Заинтересованные граждане могут ознакомиться с проектом в период с 27 июня по 04 июля по графику: понедельник с 13:00 до 17:00, вторник с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00, четверг с 9:00 до 12:00. Здесь же можно получить консультацию специалистов по возникшим вопросам или оставить предложения и замечания в книге учета посетителей.

Информационные и графические материалы по проекту доступны по ссылке http://rybinsk.ru/images/stories/department/architectura/doc/OO/PrezentArefTrakt15v_2022.pdf

Рыбинских школьников приглашают принять участие в онлайн-квесте «Традиции народов России»

Образовательный онлайн-квест «Традиции народов России» подготовили для школьников Минкультуры РФ и онлайн-школа «Фоксфорд». Его участники смогут узнать о разных народах, их языках и традициях.

Акция проходит в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» и приурочена к Году культурного наследия народов России. В развлекательной форме и интерактивном формате учащиеся могут получить общее представление о культуре, быте, произведениях искусства и традициях народов России: их разнообразии, особенностях и истоках.

— Вопросы теста посвящены четырем языковым семьям и раскрывают многообразие каждой из них. Квест разрабатывали методисты по истории, литературе, русскому языку, мировой культуре и искусству из «Фоксфорда», — сообщают организаторы.

Онлайн-квест «Традиции народов России» для школьников 1–11-х классов проводится с 10 июня по 30 августа 2022 года. Регистрация участников открыта с 6 июня 2022 года в сети интернет по адресу https://traditions.foxford.ru/

Всех участников ждет приз — бесплатный доступ к летнему онлайн-лагерю в школе «Фоксфорд». Проект «Культура для школьников» разыграет набор настольных игр, победители будут объявлены 3 сентября.

«Культура для школьников» — совместный проект Минкультуры и Минпросвещения РФ. Он направлен на приобщение детей к культуре через игровую форму, современные форматы и каналы коммуникации.

В Рыбинске в ночное время проводят влажную уборку дорог

МУП «ДЭС» в качестве основного подрядчика по летней уборке большей части города, кроме микрорайонов Переборы, Слип и поселка Волжский, ежедневно проводит влажную уборку 80 километров рыбинских дорог.

Моют автомобильные дороги с асфальтовым покрытием согласно графику. Работу выполняют ночью, когда поток транспорта минимальный.

Процесс ежедневной уборки автомобильных дорог с асфальтовым покрытием включает в себя очистку пылесосом – вакуумной подметально-уборочной машиной или прицепной подметальной машиной «Скандия» и обработку поливальной машиной, которая смывает пыль и песок под давлением от центра дороги к обочине. Каждую ночь на улицах города работают две бригады.

– За ночную смену осуществляется помывка порядка 80 километров дорог. В среднем расходуется 12 бочек воды объемом девять кубометров каждая, – рассказала Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Влажная уборка осуществляется во всех районах города. Там, где поток транспорта, в том числе общественного, выше, где больше плотность многоквартирных домов в придорожной части, уборку проводят чаще.

В Мариевке пройдёт спортивный праздник для детей и взрослых

Фитнес-праздник «В здоровом теле — здоровый дух» состоится 29 июня на территории Волочаевского парка.

Организаторы приглашают принять участие в семейном спортивно-развлекательном мероприятии всех жителей микрорайона Мариевка.

— Предлагаем детям и взрослым совместить любовь к движению, здоровому образу жизни с ярким динамичным праздником. Для участия в мероприятии требуется отличное настроение и удобная одежда и обувь. Самых активных участников ожидают сюрпризы от партнеров праздника, — рассказали организаторы.

Для взрослых участников спортивного праздника мастер-класс и показательные выступления проведут тренеры Центра здоровья и физической культуры. Детей ждёт анимационная развлекательная программа от студии праздников «Оранжевое настроение».

Начало мероприятия в 17:30.