Подростки – «в зоне внимания» финансовых мошенников

Лето набирает обороты. У детей каникулы, и определённую часть времени почти все подростки проводят со своими гаджетами.

Большинство ребят не воспринимают сеть как какой-то источник опасности, ведь для них это пространство, где они развлекаются, общаются с друзьями и расслабляются. Однако это далеко не так. В сети их могут подстерегать … финансовые мошенники. Поэтому так важно с ранних лет приучать ребенка оставаться бдительным, пользуясь интернетом. Специалисты ярославского отделения Банка России рассказали о пяти самых распространённых схемах, которые злоумышленники используют для обмана несовершеннолетних.

Фишинг. Мошенники создают поддельные сайты, заманивают жертв и похищают банковские данные. Для детей создают фейковые аналоги магазинов цифровой техники, онлайн-игр и аксессуаров для них, привлекая низкими ценами. Нередко используются образы интернет-знаменитостей.

Быстрый заработок. Злоумышленники публикуют объявления о быстром и легком заработке. Они могут убедить вложить деньги в “сверхвыгодный проект”, имитируют инвестиционные игры онлайн. Только за первый квартал этого года Банк России выявил около 70 таких субъектов – это составляет 17% от общего количества финансовых пирамид, выявленных за этот период.

Выигрыш в конкурсе. Мошенники через письма или сообщения в соцсетях сообщают о неожиданном выигрыше или приглашают поучаствовать в “беспроигрышной лотерее”. Чтобы получить приз, нужно заполнить анкету, а иногда и оплатить “доставку” приза.

Взлом соцсетей. Аферисты взламывают страницу жертвы и рассылают контактам просьбы одолжить деньги. Также они могут распространять ссылки, которые ведут на фишинговые сайты с вредоносным ПО.

Виртуальный друг. Мошенники под видом ровесников могут входить в доверие, а затем попытаться выманить данные банковской карты.

Задача родителей – рассказать детям об основных правилах кибергигиены: совершать покупки на проверенных сайтах, использовать для онлайн-оплаты отдельную карту, каждый раз перечисляя туда только сумму покупки, не доверять подозрительно выгодным предложениям, не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей, скачивать приложения только из официальных магазинов, обновлять антивирусы, с осторожностью общаться с “виртуальными друзьями” и вообще крайне аккуратно делиться в интернете личной информацией.