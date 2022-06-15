Рыбинские новости

В Рыбинске начался приём заявок на благоустройство дворов на 2023 год

Прием заявок на включение в программу «Решаем вместе» по направлению ремонта дворовых территорий многоквартирных домов начался в Рыбинске с 15 июня. Заявки можно будет подавать в течение месяца.

Для рыбинцев, желающих привести свой двор в порядок на условиях софинансирования, кардинально в этом году ничего не меняется. Пакет документов остаётся прежним. Принимать сметы и экспертизы будут, как и раньше, в департаменте ЖКХ, транспорта и связи по адресу: улица Стоялая, 19, 4 этаж.

График приёма:

– Понедельник, среда с 13:00 до 17:00,

– Вторник, четверг с 13:00 до 18:00,

– Пятница с 13:00-16:00.

Консультацию по вхождению в программу можно получить в отделе благоустройства по телефону +7 (4855) 28-29-15.

К сведению рыбинцев!

16 июня на период проведения крестного хода с 11:00 до 12:00 будет закрыта для движения транспорта улица Крестовая на участке от улицы М. Горького до улицы Ломоносова.

На указанный период времени изменяется схема движения общественного транспорта:

– троллейбусы №№ 1, 4, 5, 6 будут осуществлять движение по ул. Герцена в оба направления и далее через ул. Пушкина по своим маршрутам;

– автобусы №№ 1, 2, 3, 10, 29 будут осуществлять движение по ул. Герцена и ул. Бульварной в оба направления и далее через ул. Пушкина по своим маршрутам;

– автобусы №№ 8, 11, 19, 20 посадку/высадку пассажиров будут осуществлять на улице Бульварной;

– автобусы №№ 33, 25, 5, 18, 8-т будут осуществлять движение с ул. Пушкина и ул. Ломоносова по ул. Герцена и ул. Бульварной в оба направления и далее по своим маршрутам.

В Ярославской области изменен размер прожиточного минимума

Постановлением Правительства Ярославской области от 30.05.2022 года № 408-п «О внесении изменения в постановление Правительства Ярославской области от 25.08.2021 № 564-п», которым с 01.06.2022 изменены размеры величин прожиточных минимумов:

– 13 085 руб. – величина прожиточного минимума на душу населения;

– 14 263 руб. – величина прожиточного минимума для трудоспособного населения;

– 11 253 руб. – величина прожиточного минимума для пенсионеров;

– 12 718 руб. – величина прожиточного минимума для детей.

При определении права на получение отдельных мер социальной поддержки по заявлениям, по данным с 01.06.2022 расчет среднедушевого дохода семьи будет рассчитываться исходя из новых величин:

— право на получение ежемесячного пособия на ребенка будут иметь семьи, среднедушевой доход которых не превышает 13 085 руб.;

— право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей будут иметь семьи, среднедушевой доход которых не превышает 28 526 руб.;

— право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно будут иметь семьи, среднедушевой доход которых не превышает 13 085 руб.

По заявлениям, поданным с 01.06.2022, ежемесячные выплаты автоматически будут назначены в новых размерах с 01.06.2022:

— ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей 12 718 руб.;

— ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере:

– 50 % прожиточного минимума для детей – 6 359 руб.

– 75 % прожиточного минимума для детей – 9 538,50 руб.

– 100 % прожиточного минимума для детей – 12 718 руб.