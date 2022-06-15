Рыбинские новости
15.06.2022, 16:14, Новости
Теги: Благоустройство, Бюджет
В Рыбинске начался приём заявок на благоустройство дворов на 2023 год
Прием заявок на включение в программу «Решаем вместе» по направлению ремонта дворовых территорий многоквартирных домов начался в Рыбинске с 15 июня. Заявки можно будет подавать в течение месяца.
Для рыбинцев, желающих привести свой двор в порядок на условиях софинансирования, кардинально в этом году ничего не меняется. Пакет документов остаётся прежним. Принимать сметы и экспертизы будут, как и раньше, в департаменте ЖКХ, транспорта и связи по адресу: улица Стоялая, 19, 4 этаж.
График приёма:
– Понедельник, среда с 13:00 до 17:00,
– Вторник, четверг с 13:00 до 18:00,
– Пятница с 13:00-16:00.
Консультацию по вхождению в программу можно получить в отделе благоустройства по телефону +7 (4855) 28-29-15.
К сведению рыбинцев!
16 июня на период проведения крестного хода с 11:00 до 12:00 будет закрыта для движения транспорта улица Крестовая на участке от улицы М. Горького до улицы Ломоносова.
На указанный период времени изменяется схема движения общественного транспорта:
– троллейбусы №№ 1, 4, 5, 6 будут осуществлять движение по ул. Герцена в оба направления и далее через ул. Пушкина по своим маршрутам;
– автобусы №№ 1, 2, 3, 10, 29 будут осуществлять движение по ул. Герцена и ул. Бульварной в оба направления и далее через ул. Пушкина по своим маршрутам;
– автобусы №№ 8, 11, 19, 20 посадку/высадку пассажиров будут осуществлять на улице Бульварной;
– автобусы №№ 33, 25, 5, 18, 8-т будут осуществлять движение с ул. Пушкина и ул. Ломоносова по ул. Герцена и ул. Бульварной в оба направления и далее по своим маршрутам.
В Ярославской области изменен размер прожиточного минимума
Постановлением Правительства Ярославской области от 30.05.2022 года № 408-п «О внесении изменения в постановление Правительства Ярославской области от 25.08.2021 № 564-п», которым с 01.06.2022 изменены размеры величин прожиточных минимумов:
– 13 085 руб. – величина прожиточного минимума на душу населения;
– 14 263 руб. – величина прожиточного минимума для трудоспособного населения;
– 11 253 руб. – величина прожиточного минимума для пенсионеров;
– 12 718 руб. – величина прожиточного минимума для детей.
При определении права на получение отдельных мер социальной поддержки по заявлениям, по данным с 01.06.2022 расчет среднедушевого дохода семьи будет рассчитываться исходя из новых величин:
— право на получение ежемесячного пособия на ребенка будут иметь семьи, среднедушевой доход которых не превышает 13 085 руб.;
— право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей будут иметь семьи, среднедушевой доход которых не превышает 28 526 руб.;
— право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно будут иметь семьи, среднедушевой доход которых не превышает 13 085 руб.
По заявлениям, поданным с 01.06.2022, ежемесячные выплаты автоматически будут назначены в новых размерах с 01.06.2022:
— ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей 12 718 руб.;
— ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере:
– 50 % прожиточного минимума для детей – 6 359 руб.
– 75 % прожиточного минимума для детей – 9 538,50 руб.
– 100 % прожиточного минимума для детей – 12 718 руб.
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