Студенты ЯрГУ получили 200 тысяч рублей от Tele2 за идеи по цифровому развитию региона

Tele2 подвела итоги стипендиальной программы в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова.

Авторы трех лучших digital-проектов, направленных на развитие туризма и улучшение экологии в регионе, получили от оператора 200 тысяч рублей.

Tele2 объявила о старте стипендиального конкурса в ЯрГУ в апреле 2022 года. Студентам предложили разработать IT-проекты, которые позволили бы решить важные для региона и местных жителей задачи. Два месяца ребята вели расчеты, программировали и готовили презентации, чтобы в начале июня представить свои работы на оценку экспертному жюри, в которое вошли сотрудники Tele2 и вуза.

На финальной защите были определены три победителя. Первое место и стипендию от оператора в 100 тысяч рублей получил Ваник Манукян – он представил интерактивное приложение TRIP AR. В нем виртуальный персонаж Лисы прокладывает туристические маршруты по Ярославской области и делится фактами о достопримечательностях. Сервис поможет повысить туристическую привлекательность региона, а также позволит предложить гостям региона товары и услуги от местных предпринимателей.

– Как бывший студент, я прекрасно знаю, насколько важно будущему специалисту получить обратную связь от практиков, понимать, что твои идеи интересны и могут быть реализованы, – рассказал Сергей Тимонин, директор ярославского филиала Tele2. – Наш стипендиальный проект призван поддержать тех, кто хочет создавать новые цифровые решения на пользу родного региона. Мы впечатлены тем, насколько интересные и актуальные проекты подготовили студенты ЯрГУ. Надеемся, что навыки, которые ребята получили в ходе работы над заданиями, пригодятся им в будущей карьере.

Второе место и награду в 65 тысяч рублей присудили Махаду Исмаилову – он предложил идею мобильного приложения, которое поможет бизнесу и жителям знакомиться с правилами бережного отношения к природе, а также позволит сделать производство экологичным. Бронзу и 35 тысяч рублей вручили Никите Котову – он разработал программный код для цифрового «сканирования» экологической чистоты региона. Программа сможет определить места, где необходимо провести работы по уборке территории, а также в перспективе могла бы помочь предотвратить случаи загрязнения окружающей среды.

– Наш совместный проект позволил студентам попробовать свои силы в решении актуальных задач телекоммуникационной отрасли и вместе с тем погрузиться в ее цели, приоритетные направления развития, дать волю своим талантам, самостоятельно применить полученные знания и навыки, воспользоваться поддержкой наставников из Tele2 на этапе решения предложенных кейсов, отметил Михаил Чистяков, проректор по стратегическому развитию ЯрГУ им. П. Г. Демидова. – Это был большой и важный шаг в самом начале профессионального пути демидовцев, и они отлично справились. Поздравляю с успехами и желаю новых побед!.

Стипендиальная программа прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между Tele2 и Ярославским государственным университетом им. П. Г. Демидова. С 2020 года оператор поддерживает события вуза и проводит обучающие мероприятия для студентов.