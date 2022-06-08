Количество вакансий в Ярославской области снизилось на 22 процента

Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии, размещенные в мае этого года на hh.ru в Ярославской области.

За год (май 2022 года относительно того же месяца в прошлом году) общее количество размещенных вакансий в Ярославской области снизилось на 22%.

Наибольшую отрицательную динамику (т.е. спад) в мае 2022 года относительно апреля 2022 года показали профессиональные сферы «Государственная служба, НКО» (-46%), «Страхование» (-29%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-23%), «Бухгалтерия» и «ИТ, телеком» (по – 12% каждая). Стабильность в динамике вакансий прослеживается в сферах «Строительство, недвижимость», «Юристы», где динамика составила 0%.

Наибольший прирост вакансий в мае 2022г. относительно предыдущего месяца показала профессиональная сфера «Наука, образование» – 24%.

При этом, средняя предлагаемая зарплата в ней составила 50,9 тыс. рублей, а средняя ожидаемая зарплата в резюме соискателей – 34 тысяч. Индекс hh.ru (показывает отношение количества размещенных резюме к опубликованным вакансиям) составил 2,4, что является комфортным показателем для соискателей и говорит о дефиците кадров в данной сфере.

В сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Домашний персонал», и «Добыча сырья» рост составил 19%. Также позитивная динамика наблюдается в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (5%) и «Безопасность» (2%).