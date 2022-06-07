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В Рыбинске завершили ремонт первого объекта по программе «Наши дворы»

07.06.2022, 16:44, Новости
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Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. М.Горького, 78, стала первым в этом году двором, отремонтированным по губернаторской программе «Наши дворы».

Во дворе дома № 78 по улице Максима Горького разделены проезжая и пешеходная части, выполнен парковочный карман для автомобилей. У подъездов – новые лавочки и урны.

– Все, что касается проекта, подрядчик выполнил. В ходе контроля выявили несколько замечания жителей по благоустройству. Подрядчик согласился с ними, устранит в ближайшее время, – сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. – Это первый двор, выполненный по программе «Наши дворы». Еще на пяти объектах, это семь адресов, сейчас идут работы по благоустройству, остальные проходят процедуру определения подрядчика. В течение июня будут заключены все контракты. Всего в этом году в Рыбинске по проекту «Наши дворы» будут благоустроены 35 дворовых территорий – это 40 адресов, и четыре двора по программе «Решаем вместе».

Помимо отсутствия благоустройства жители дома № 78 по ул. М. Горького много лет страдали от постоянных подтоплений дворовой территории. Вопрос удалось снять в комплексе с ремонтом соседнего двора, который параллельно выполнили по программе «Решаем вместе». Это решило многолетнюю проблему дворов домов № 76 и 78 по улице М.Горького.

– Мы нашли старую ливневку, которая существовала с того времени, когда дома принадлежали воинской части, восстановили колодец и отвели воду со двора дома № 76. У дома № 78 выполнили естественное завышение, – рассказал Евгений Новиков, директор подрядной организации.

Жители дома № 76 подтвердили эффективность принятых мер, первую проверку дождями отремонтированный двор прошел успешно.

– Будем продолжать обустраивать нашу территорию. Заказали 26 кустов спиреи, к выходным привезут, посадим вдоль дома. Даже субботник объявили. А к осени высадим на газоне вдоль приезжей части 27 полутораметровых сосен. Их тоже уже заказали, – прокомментировала планы жильцов дома Ирина Жукова.

У подъездов установили эколавочки. Материал для их изготовления частично предоставили сами жильцы. В каждом подъезде висит пакет для сбора пластиковых флаконов из-под бытовой химии. Активисты практикуют раздельный сбор мусора.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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