«Маленький Рыбинск» за большие деньги

Благоустройство детской площадки «Маленький Рыбинск» в Волжском парке оценили в 28,6 млн рублей.

Благоустройство включает в себя непосредственное размещение игровых элементов школьного и младшего школьного возраста на территории детской площадки, благоустройство территории, озеленение, установка малых архитектурных форм.

Конкурсная документация предполагает установку ограждения и малых архитектурных форм:

-­ устройство подпорных стенок из натурального камня в количестве 5 шт.;

­- установка входной группы «Маленький Рыбинск»;

­- устройство ограждения детской площадки;

­- установка скамеек (скамья парковая – 39 п.м.) и урн (урна для мусора – 9 шт.);

­- установка навеса с качелями (2 шт.).

Установка детского игрового оборудования:

­- установка детского игрового комплекса №1 (1 шт.), №2 (1 шт.), №3 (1 шт.), образующих комплект элементов оборудования №1;

­- установка детского игрового оборудования: Переправа (1 шт.), качель-гнездо на 2 подвеса (1 шт.), лаз-труба (1 шт.), карусель (1 шт.), эксцентрик (1 шт.), балансир (1 шт.), качель на 2 подвеса (1 шт.),

­- Установка оборудования: песчаный дворик (1 шт.), Игра с песком (2 шт.), песочница (1 шт.), Кораблик (1 шт.), образующих комплект элементов №2.

Разумеется, будет установлено освещение и видеонаблюдение.

Срок выполнения работ – до 31 августа 2022 года.