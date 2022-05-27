Новости из Рыбинска

В Рыбинске пройдут соревнования по робототехнике «Робо-сумо»

Сражение роботов и битву интеллектов юных программистов можно будет увидеть во Дворце молодёжи 30 мая.

Участие в соревнованиях по роботехнике примут учащиеся из научно-технических организаций Рыбинска и Ярославля в возрасте от 9 до 13 лет. Всего на бои роботов подали заявки 16 команд.

— В начале соревновательного дня юные изобретатели самостоятельно создадут и запрограммируют роботов. Для этого им будет отведено 2,5 часа. После этого начнутся сами соревнования. Как в настоящих состязаниях сумоистов, роботы на игровом поле должны будут вытолкнуть друг друга за линию ринга или хотя бы сдвинуть соперника с начального местоположения. При этом особенностью этих соревнований является то, что роботами нельзя управлять удаленно: все происходит без участия человека — работают только заранее заложенные в память алгоритмы, — рассказал главный судья соревнований Андрей Попов.

Соревнования по робототехнике «Робо-сумо» состоятся 30 мая в 17:30 во Дворце молодёжи по адресу: улица Лугова, 17. Вход свободный.

В Рыбинске и Рыбинском районе пройдут мероприятия к юбилею П.И. Батова

1 июня исполняется 125 лет со дня рождения советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, генерала армии, Почетного гражданина города Рыбинска Павла Ивановича Батова. К памятной дате на малой родине генерала – в Рыбинске и Рыбинском районе, пройдет серия мероприятий, в которых примут участие дочери генерала Наталья Павловна и Елена Павловна.

1 июня программа мероприятий начнется в 9:55 на Аллее Славы, где состоится возложение цветов к мемориалу «Огонь Славы» и памятнику Павлу Ивановичу Батову. Здесь же пройдет митинг с участие ветеранских и молодёжных патриотических организаций, учащихся школы № 20 и Сретенской школы, которые носят имя дважды Героя Советского Союза.

В 10:30 будет дан старт отрытому чемпионату города по бегу на шоссе памяти военачальников Великой Отечественной войны генерала Павла Батова и генерал-лейтенанта Федора Харитонова. Легкоатлеты пробегут на выбор дистанции 2,5 или 5 км. Старт и финиш — у памятника Батову. Кольцевая трасса будет проложена по Волжской набережной до улицы Луначарского и обратно.

На Аллее Славы развернется историческая реконструкция «Тот самый генерал, который открыл дверь в Берлин». Будет работать передвижной музей, посвященный подвигам Павла Батова. Проект подготовлен совместно с учениками школы № 20. Быт полевых условий военного времени можно будет узнать из живой открытки «Полевой штаб генерала». Для детей из лагерей с дневным пребыванием будет организован фестиваль рисунков на асфальте «Дети за мир на планете», викторина «Рыбинск, знай своих героев!» и выставка книг «По праву живой памяти».

Для молодых мам, прогуливающихся в Волжском парке с колясками, организована экскурсия по местам, связанным с именем Батова и подвигам рыбинцев в годы Великой Отечественной войны.

Более 15 000 рыбинцев сделали свой выбор по проекту «Решаем вместе»

Чтобы Рыбинск получил федеральные средства на благоустройство одной из шести общественных территорий, городу нужна поддержка 20 тысяч жителей. Время сделать свой выбор ещё есть. По данным на утро 27 мая в голосовании приняли участие 15 407 рыбинцев.

Голоса распределены следующим образом:

– Волжский парк (продолжение работ) — 4 251;

– Благоустройство Волжской набережной в Казанском микрорайоне (продолжение работ) — 3 189;

– Площадь имени Маршала Жукова — 3 111;

– Общественная территория в границах Максима Горького и Захарова — 2 821;

– Бульвар Победы — 1 042;

– Площадь Герасимова — 993.

Участие в формировании комфортной городской среды может принять любой рыбинец старше 14 лет до 30 мая 2022 года. Для этого необходимо перейти на платформу https://76.gorodsreda.ru/ авторизоваться и проголосовать. На выбор рыбинцам предложено шесть территорий.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и губернаторского проекта «Решаем вместе».