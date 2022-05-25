В Рыбинске продолжается голосование за общественную территорию для благоустройства

Тем, кто ещё не сделал свой выбор стоит поторопиться. До конца голосования за объекты благоустройства осталось менее недели.

До 30 мая 2022 года любой рыбинец старше 14 лет может принять участие в формировании комфортной городской среды. Для этого необходимо перейти на платформу https://76.gorodsreda.ru/ авторизоваться и проголосовать. На выбор рыбинцам предложено шесть территорий. Сейчас голоса распределены следующим образом:

– Волжский парк (продолжение работ) — 1 933,

– Благоустройство Волжской набережной в Казанском микрорайоне (продолжение работ) — 1 765,

– Общественная территория в границах Максима Горького и Захарова — 1 742,

– Площадь имени Маршала Жукова — 1 585,

– Бульвар Победы — 564,

– Площадь Герасимова — 475,

Всего проголосовало 8 064 рыбинца.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и губернаторского проекта «Решаем вместе».

Организаторами выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Пресс-служба администрации Рыбинска