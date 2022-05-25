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В Рыбинске продолжается голосование за общественную территорию для благоустройства

25.05.2022, 9:33, Новости
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Тем, кто ещё не сделал свой выбор стоит поторопиться. До конца голосования за объекты благоустройства осталось менее недели.

До 30 мая 2022 года любой рыбинец старше 14 лет может принять участие в формировании комфортной городской среды. Для этого необходимо перейти на платформу https://76.gorodsreda.ru/ авторизоваться и проголосовать. На выбор рыбинцам предложено шесть территорий. Сейчас голоса распределены следующим образом:

– Волжский парк (продолжение работ) — 1 933,
– Благоустройство Волжской набережной в Казанском микрорайоне (продолжение работ) — 1 765,
– Общественная территория в границах Максима Горького и Захарова — 1 742,
– Площадь имени Маршала Жукова — 1 585,
– Бульвар Победы — 564,
– Площадь Герасимова — 475,

Всего проголосовало 8 064 рыбинца.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и губернаторского проекта «Решаем вместе».

Организаторами выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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