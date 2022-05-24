Рыбинские новости

В Заволжье восстанавливают пешеходный мост

В Рыбинске восстанавливают пешеходный переход через Кипячевский ручей. Весной из-за ледового затора произошло обрушение конструкции, что значительно осложнило передвижение жителей Заволжья по району. Несмотря на то, что мост был построен хозспособом и не числился на балансе, администрация приняла решение переход через ручей восстановить. Для этого из бюджета города было выделено 870 тысяч рублей.

К работам по сооружению пешеходного перехода через ручей подрядчик приступил на прошлой неделе. Сейчас бригада занимается сварочными работами и покраской.

— Это будет металлическое сооружение с ограждением. На данный момент смонтированы две береговые упорные площадки, они сделаны на сваях с нахлестом, для того чтобы на конструкцию не влияло обрушение береговой линии. Пролетное устройство самого моста готово, рабочие монтируют ограждения, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Восстановление пешеходного перехода подрядчик должен закончить 1 июня. После завершения работ, старую обрушившуюся конструкцию демонтируют и уберут.

В Казанском микрорайоне пройдёт праздник «День соседей»

27 мая в Казанском микрорайоне состоится праздник «День соседей» в поддержку Стрелки. Общественная территория участвует в голосовании по выбору объекта для благоустройства в 2023 году.

Организаторы праздника подготовили для гостей интересную программу. Начнется она с экскурсии по Стрелке. Гостям расскажут об истории шлюзов. Затем для всех желающих проведут спортивный мастер-класс по катанию на сапах и байдарках. В продолжение программы запланирован концерт творческих коллективов города и чаепитие. Здесь же можно будет проголосовать за общественную территорию.

Напомним, проект общественного пространства «Стрелка» предполагает благоустройство в 2023 году верхнего яруса. Согласно дизайн-проекту на набережной предлагается выполнить ремонт проезжей части, обустроить тротуары и газоны, заменить металлическое ограждение вдоль откоса верхнего яруса. Организовать смотровую площадку, парковое освещение. Для создания уюта предполагается разбивка цветников, установка малых архитектурных форм. На центральной смотровой площадке возможна установка скульптурной композиции.

Начало праздника 27 мая в 16:00.

Проголосовать за Стрелку можно на единой платформе https://76.gorodsreda.ru/ до 30 мая. На выбор жителям предложено шесть объектов: Стрелка в Казанском (продолжение работ), Волжский парк (продолжение работ), бульвар Победы, территория на пересечении улиц Горького и Захарова, площадь Герасимова и площадь Маршала Жукова. Один из них будет благоустроен в 2023 году.