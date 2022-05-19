В Рыбинске на выборах главы будут работать более 200 общественных наблюдателей

Следить за легитимностью и открытостью выборов будут члены Общественной палаты Рыбинска и наблюдатели от зарегистрированных кандидатов.

Оценивать ситуацию на участках также собираются представители областного избиркома.

22 мая в день выборов главы Рыбинска на избирательных участках будут работать 230 наблюдателей. Пять из которых направляет Общественная палата, остальные — делегаты от кандидатов. По словам председателя Волжской ТИК Аллы Качаловой, общественное наблюдение обеспечивает прозрачность выборного процесса.

– В полномочия наблюдателя входит контроль избирательного процесса на избирательном участке, в частности, работа членов избиркома. В случае нарушений наблюдатель может вести фото- и видеофиксацию и направить материалы для независимого общественного мониторинга, – пояснила председатель Волжской ТИК Алла Качалова.

Для исключения ошибок при подсчёте голосов, прозрачности и открытости процесса будет использована технология QR-кодирования. Она применяется с 2017 года. Комплексы обработки избирательных бюллетеней или КОИБы в этот раз использовать не будут.

Сейчас в Рыбинске открыто досрочное голосование. С 19 мая сделать выбор можно на своем избирательном участке, написав заявление. В будние дни участки работают с 16:00 до 20:00. 21 мая, в субботу, с 9:00 до 13:00.

Выборы главы городского округа город Рыбинск состоятся 22 мая, голосование начнётся в 8:00 и продлится до 20:00.

На должность руководителя города претендуют шесть кандидатов:

Александр Белов, гор. Рыбинск – выдвинут ЛДПР. Работает начальником общественного пункта охраны порядка в муниципальном казенном учреждении «Центр охраны правопорядка» города Ярославля.

Александр Бокарев, гор. Рыбинск – выдвинут партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Работает помощником депутата государственной думы Николая Бурляева. Депутат муниципального совета Судоверфского сельского поселения.

Олег Леонтьев, гор. Рыбинск – выдвинут КПРФ. Работает помощником депутата ярославской областной думы Светланы Беловой. Депутат рыбинского муниципального совета (11 округ).

Игорь Милорадов, гор. Рыбинск – выдвинут «Коммунистической партией коммунисты России». Работает заместителем главного врача по административно-хозяйственным вопросам в ярославской частной больнице «РЖД-Медицина».

Дмитрий Рудаков, гор. Череповец – самовыдвиженец, при поддержке партии «Единая Россия». Работает с апреля 2022 года и.о. главы Рыбинска.

Константин Тукеев, гор. гор. Ивано-Франковск – выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость». Работает инженером по подготовке производства в АО «Ярославль-Резинотехника».

Пресс-служба администрации Рыбинска