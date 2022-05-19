Проведенный «ОДК-Сатурн» форум придаст импульс технологическому развитию в условиях ограничений

ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в восьмой раз стало площадкой Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство» в Рыбинске.

В двухдневной работе приняли участие свыше 1000 представителей предприятий государственных корпораций, органов власти, научно-образовательных организаций, институтов развития, инновационных компаний и проектных команд.

Ключевая тема форума – опережающее развитие и технологическое превосходство стратегической отрасли отечественной промышленности. Разговор о стратегиях и конкретных технологиях шел не только в залах и аудиториях, но и в производственных цехах и испытательных боксах «ОДК-Сатурн».

– Наше предприятие, вся корпорация в целом, по существу, являются форпостом технологической независимости страны. Сейчас крайне важно быстро принимать решения и достигать поставленных целей, – сказал в приветственном слове заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

На пленарном заседании рассмотрели вопросы поддержания темпа развития высоких технологий в период логистических ограничений, консолидации производственно-технологической и научно-образовательной сфер. На профильных секциях – аддитивные технологии, керамические материалы, перспективные сплавы, гибридные и электрические силовые установки, новые рынки оборудования и инструмента, применение машинного зрения в производственных процессах – всего 15 тематических направлений. Большое внимание уделили производственной кооперации, цифровой трансформации, подготовке кадров.

– Важный вопрос – кто в будущем будет осуществлять ускоренное технологическое развитие. Речь идет о тех, кто придет работать на наши предприятия. Уже сегодня сформирована заявка от РГАТУ и «ОДК-Сатурн» на участие в федеральной программе «Передовые инженерные школы». Вхождение в нее позволит не только готовить высококвалифицированные кадры для предприятия, но и в кооперации с вузом решать инженерные задачи, – отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В числе участников форума – руководитель департамента цифрового развития Минпромторга РФ Владимир Дождев, проректор по научной работе МАИ Юрий Равикович, академик РАН Сергей Алексеенко, проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального собрания РФ, ректор «Университета 2035» Нина Яныкина.

Концепция управления послепродажным обслуживанием при помощи цифровых сервисов и услуг на базе цифровой платформы по обеспечению эксплуатации сложных технических изделий с длительным сроком жизненного цикла стала темой совещания с участием руководителя департамента цифрового развития минпромторга. Смене парадигмы взаимодействия заказчика, эксплуатанта, производителя и регуляторных органов авиационной отрасли будет способствовать разрабатываемая дорожная карта развития уровня готовности отраслевых информационных решений, устранения нормативных пробелов и внедрения в эксплуатацию.

На состоявшемся в ходе форума Совете главных инженеров Объединенной двигателестроительной корпорации с участием главы департамента станкостроения и тяжелого машиностроения МПТ РФ Валерия Пивня рассмотрены предложения по замещению и формированию новых поставщиков критичных для производства видов инструмента, оборудования и комплектов запасных частей. На стратегической сессии ОДК итогом рассмотрения технологических трендов в области авиационных, промышленных и морских газотурбинных двигателей, наиболее востребованных технологий ближайшего пятилетия стал пакет предложений в стратегию научно-технологического развития корпорации.

14 команд, прошедших первый (заочный) тур, приняли участие в финальном этапе Хакатона «Техавиа», организованного при поддержке «ОДК-Сатурн». Конкурс проводился по трем направлениям научно-технологического развития корпорации. По направлению «Искусственный интеллект» победителем стала команда «D.D.A.» Череповецкого государственного университета, по «Технологической подготовке производства» – команда «TechnoTrio» РГАТУ им. П. А. Соловьева, по «Созданию цифрового двойника изделия» – команда СПбПУ Петра Великого.

Международный технологический форум проходит в Рыбинске с 2014-го года. Организаторы МТФ-2022 – ОДК, правительство Ярославской области и администрация Рыбинска. Сложившаяся за годы проведения форума коммуникационная площадка способствует развитию компетенций сотрудников, формированию сообщества проектных команд и научно-технической кооперации, установлению государственно-частного партнерства, поддержке проектов развития. Создание сети новых связей как основа развития инновационной деятельности формирует главный результат работы форума.