Новости Рыбинска

В Рыбинске стартовал футбольный турнир «Кожаный мяч»

Муниципальный этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» проходит с 17 по 19 мая. Турнир объединил больше ста юных спортсменов из 17 команд в трех возрастных категориях.

17 мая в Рыбинске стартовал городской этап турнира среди юных футболистов «Кожаный мяч».

— Это первая ступень в большом спорте. Через этот турнир прошли многие звезды футбола. «Кожаный мяч» — самый массовый, доступный и популярный турнир в России, — сказал директор рыбинской спортшколы № 6 по футболу Виктор Тябус.

Организаторами соревнований в Рыбинске являются департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политике, молодёжный центр «Максимум» и спортивная школа № 6.

— В турнире принимают участие 17 команд. Они разделены на три возрастные категории. Это команды образовательных организаций города и молодёжных клубов, — прокомментировала заведующая отделом молодёжного центра «Максимум» Елена Доронина.

Финальный матч турнира пройдет 19 мая.

Всероссийский турнир «Кожаный мяч» – детско-юношеские соревнования по футболу. Первый турнир прошел по инициативе легендарного советского вратаря Льва Яшина в 1964 году, но его провели только в одной возрастной группе. На сегодняшний день соревнования проводятся в трех возрастных группах и являются самыми массовыми соревнованиями по футболу на территории Российской Федерации.

У рыбинских выпускников начинается экзаменационная пора

Государственной итоговой аттестацией в этом году в Рыбинске будет охвачено более 2 500 выпускников 9-х и 11-х классов. Первый экзамен пройдет 19 мая, девятиклассники сдают экзамен по предмету иностранный язык.

Рыбинские школы готовы к проведению государственных экзаменов.

— С 19 мая в городе будет открыто 15 пунктов для сдачи ОГЭ и семь пунктов для ЕГЭ. Для того чтобы государственная итоговая аттестация прошла успешно, привлечено более одной тысячи человек. Это работники образовательных и медицинских организаций, общественные наблюдатели, — рассказала заместитель директора департамента образования, начальник отдела развития общего и дополнительного образования Анжела Тимофеева.

В 2022 году государственную итоговую аттестацию в Рыбинске пройдут 1 768 девятиклассника и 795 одиннадцатиклассников. Выпускники сдают четыре предмета – два обязательных и два по выбору. Традиционно популярностью у рыбинских выпускников пользуются углублённая математика, физика, обществознание и информатика.

В Рыбинске разрабатывают программы развития туристической отрасли

Заинтересованных представителей туристической сферы приглашают принять участие в работе стратегической сессии по разработке программы развития туристической отрасли Рыбинска. Мероприятие будет проходить в течение двух дней, 19 и 20 мая в Библиотечно-информационном центре «Радуга». Начало в 9:00.

В рамках программы участникам стратегической сессии предстоит выявить уникальные особенности территории и формирование региональной идентичности, провести анализ отраслевых особенностей, составить целевой образ туриста, а также разработать карту туриста и презентовать проекты по привлечению и комфортному пребыванию гостей в Рыбинске.

– Это будет расширенное обсуждение вопросов туристической привлекательности местности в целом, в котором смогут принять участие все заинтересованные представители сферы туризма города и Рыбинского района: туроператоры, руководители и сотрудники музеев, экскурсоводы, представители предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса, а также историки, краеведы и просто неравнодушные горожане. Мы готовы услышать мнение каждого, – рассказали в ТИЦ города Рыбинска.

Стратегическая сессия в Рыбинске проходит при поддержке департамента туризма Ярославской области и управления культуры администрации города Рыбинска.

Продолжается голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2023 году

Активнее всего рыбинцы поддерживают продолжение ремонта Волжского парка и создание сквера в створе улиц Захарова и Максима Горького. Всего для голосования в Рыбинске предложено шесть общественных пространств.

На сегодняшний день первое место в голосовании занимает проект благоустройства территории Волжского парка. Свой выбор в пользу этого общественного пространства сделали 1 551 человек.

1 527 рыбинцев проголосовали за создание сквера в Зачерёмушном микрорайоне на пересечении улиц Максима Горького и Захарова.

За благоустройство верхнего яруса берега на Стрелке проголосовали 1 325 человек. 1 291 рыбинец выбрал площадь Маршала Жукова, 484 —бульвар Победы, 403 — площадь имени Герасимова.

На сегодняшний день в голосовании за общественные территории уже принял участие 6 581 житель города.

Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и губернаторского проекта «Решаем вместе» началось 15 апреля и завершится 30 мая.