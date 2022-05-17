Не существует сайтов по проверке утечки данных

– Мне позвонил мужчина на мобильный телефон, голос солидный – представился сотрудником Управления Внутренних Дел. Сообщил, что они ведут расследование по утечке данных банковских карт. Предложил проверить мою карту, потом прислал ссылку на сайт, где нужно ввести все данные моей карты якобы для проверки. Я уже хотела-было данные отправить, но тут вмешался сын, запретил мне это делать. Говорит, что звонить могут сами мошенники. Где правда? А проверить карту очень хочется! – Тамара Р, Рыбинск.

Отвечает эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

– Ваш сын абсолютно верно предположил, что подобный звонок могут совершать мошенники. Такую схему обмана они действительно используют. Злоумышленники предлагают гражданам проверить, не попали ли данные счета или карты в руки третьих лиц. Для этого человеку присылают по электронной почте или иным способом ссылку на сайт, якобы проверяющий утечку банковских сведений. Как только жертва введет на этом сайте свои банковские данные, они оказываются у настоящих мошенников. После этого злоумышленники могут похитить деньги держателя карты или использовать его данные в противоправных целях.

И как бы ни хотелось проверить свою карту на предмет утечки данных, нужно понимать, что не существует сайтов, на которых можно проверить факт утечки банковских сведений.

В 2021 году Банк России инициировал блокировку почти 180 тысяч номеров телефонов злоумышленников и более 3 тысяч сайтов, созданных для выманивания данных пользователей банковских карт. Злоумышленники используют все более изощренные сценарии. Знания о том, как противодействовать мошенникам, помогут в нужную минуту принять правильное решение. Банк России на своем сайте начал публиковать наиболее распространенные схемы, которые используют кибермошенники для кражи денег у граждан. Одновременно в разделе представлены правила противодействия злоумышленникам. Рекомендую с ними познакомиться и проявлять бдительность в финансовых вопросах.