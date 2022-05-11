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Более 5 000 голосов отдали рыбинцы за благоустройство общественных территорий

11.05.2022, 10:50, Новости
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Голосование продолжается.

Сейчас лидерами проекта «Решаем вместе» являются площадка в створе улиц Захарова и Максима Горького и Волжский парк.

В Рыбинске продолжается онлайн-голосование за отбор общественных территорий для их благоустройства в 2023 году в рамках губернаторского проекта формирования комфортной городской среды «Решаем вместе». На сегодняшний день в нём приняли участие (всего) 5 008 рыбинцев.

По количеству голосов среди городских территорий лидируют два объекта. Площадка в створе улиц Захарова и Максима Горького получила поддержку 1 176 рыбинцев, Волжский парк — 1 168. За благоустройство верхнего яруса берега на Стрелке проголосовали 1 029 человек.

925 рыбинцев хотят видеть обновленной площадь Маршала Жукова, 366 человек — бульвар Победы, 344 проголосовали за площадь Герасимова.

Голосование за общественные территории, участвующие в проекте, проходит на платформе https://76.gorodsreda.ru с 15 апреля по 30 мая. Чтобы проголосовать за выбранный вариант, необходимо зарегистрироваться на платформе по номеру своего телефона или иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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