Преимущества покупки ОСАГО на Ozon

Воспользовавшись услугами сервиса Ozon каждый пользователь может самостоятельно сравнить по тарифам предложения ОСАГО, которые предоставляют ведущие компании. Чтобы купить автострахование , нужно просто внести данные в предложенную форму онлайн, после чего подобрать подходящий вариант, выполнить оплату.

Из особенностей

Выгоды от получения ОСАГО через обозначенный сайт очевидны. Прежде всего, это удобно, ведь пользователю не придется осуществлять расчеты по каждой компании в отдельности. По заполненной анкете несложно сравнить страховки и выбрать самую оптимальную из них. Если покупка была произведена ранее, пользователь может воспользоваться услугой продления.

Что касается заявленных цен, они полностью соответствуют тем, что обозначены на сайтах непосредственно страховых организаций. Так экономится время по выбору и деньги из-за выбора самой выгодной страховки, детальнее на https://www.ozon.ru/special/osago/ .

Наличие полиса обязательно для всех владельцев авто, что оговорено действующим законодательством. Он оформляется не позднее 10 дней после получения в собственность ТС:

наличие страховки признается гарантией по возмещению ущерба от машины третьим лицам вместе с их имуществом;

отсутствие полиса влечет штраф, а в результате ДТП водитель будет за свой счет восстанавливать личное авто, возмещать потери иным участникам случившегося.

Для оформления через Ozon ОСАГО нужно иметь на руках документ, в котором содержится полная информация касательно ТС. Обязательно наличие водительского удостоверения лицам, имеющим право управлять машиной. Паспорта, подтверждающего гражданство РФ.

Если говорить о формировании цены на страховку для транспортного средства, она определяется базовой ставкой по тарифу, другими коэффициентами. Что касается непосредственно ставки, она устанавливается ЦБ России, не имеет права выходить за рамки установленных пределов. Одновременно с тем окончательная стоимость по страховой премии зависит от таких показателей как КО или численность водителей, КБМ, КМ или коэффициент мощности, КВС или значение по возрасту-стажу, КП или период страховки, КС или время эксплуатации авто.

Полученный на сайте полис является подлинным и действительным. После получения заявок от пользователей они сразу же перенаправляются в страховые компании, которые и занимаются их оформлением. Имеется возможность бесплатной проверки достоверности полиса, выданного в электронном формате.