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Стоит ли инвестировать в недвижимость в Грузии?

03.05.2022, 20:52, Рекомендуем
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Инвестиции в недвижимость с каждым днем становятся все популярнее. Инвесторы выбирают это направление не просто так. Все дело в том, что рынок недвижимость активно развивается и цены на квартиры растут.

Выгодно ли покупать недвижимость на территории Грузии https://sea-inside.net/ge/news/ramdenad-momgebiania-udzravi-qonebis-shedzena-saqartveloshi? И если вопрос покупки действительно актуален, то стоит заглянуть на сайт sea-inside.net и посмотреть актуальные варианты.

Грузия быстро развивается, и приезжают сюда не только туристы, но и инвесторы. Притягивает внимание она не только красивыми курортами, но и доступным жильем. Если верить статистике, то с 2019-го года количество инвесторов выросло практически в 5-ть раз.

Инвесторы инвестируют не только в жилую недвижимость. Они покупают разную недвижимость и в ход идут даже торговые помещения. Отдельного внимания заслуживают отели. Но далеко не каждый инвестор может приобрести что-то подобное. Поэтому ставка делается на новое жилье, которое еще не сдано в эксплуатацию.

Инвестиции в новостройки: выгодно ли это?

Ни для кого не секрет, что Грузия считается популярным туристическим направлением. Гости страны предпочитают останавливаться не только в отелях. Многие снимают апартаменты или простые квартиры. Но если у людей есть деньги, то они предпочитают покупать недвижимость. Это правильное решение, потому что через несколько лет цены на недвижимость будут еще выше.

Многие инвесторы смотрят в сторону новостроек. К примеру, новостройки дешевле готовых вариантов на 30%. Стоит сдать квартиру в эксплуатацию, и цена на квадратный метр тут же взлетит.

Инвесторы со стажем отмечают, что вкладывать в недвижимость выгодно и все вложения быстро окупятся. К тому же, лучше покупать жилье в крупных городах и выбирать элитные комплексы. Желательно, чтобы дом располагался недалеко от моря.

Необязательно жить в курортном местечке круглогодично. Квартиру можно сдавать и получать неплохой доход. К примеру, сдача квартиры может приносить тысячу долларов каждый месяц. Даже если посчитать траты, которые связаны с оформлением сделки и прочие нюансы, вложения быстро окупятся. Специалисты считают, что все вложения окупятся примерно через 10-ть лет. А если цены на аренду поднимутся, то сделать это можно будет намного быстрее.

Если нет возможности постоянно прилетать в Грузию и самостоятельно решать проблемы со сдачей квартиры, то можно обратиться за помощью к специальным компаниям, и они будут решать все нюансы.




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