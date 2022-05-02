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Охрана бизнеса от ЧОП “Альфа-Легион”

02.05.2022, 8:08, Детали
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Перед современными предпринимателями стоит актуальная проблема – защита собственного бизнеса. Многие современные здания бизнес центров нуждаются в физической защите. Ведь компании, арендуя помещение, используют различную оргтехнику, хранят документы и личные вещи.

Найм вахтера проблему не решает. Лучше установить специальное оборудование с пультовым управлением. Вы сможете дистанционно вызвать охранников, которые будут у вас через 5 минут.

Заказать подобное оборудование можно в компании «Альфа Легион» https://alfalegion.ru/ohrana-biznesa/. Пультовая охрана – это комплекс оборудования, которое включает в себя: охранный прибор, датчики движения и открытия, считыватель, магнитный ключ, светодиод, и многое другое.

«Альфа-Легион» сможет обеспечить безопасность любых бизнес объектов.

Особенности охраны бизнеса

Частное охранное предприятие обеспечивает максимальную защиту любого офиса, бизнес центра. Охранные меры – это необходимость, которая позволяет сохранить свои позиции на рынке.

Охрана позволяет улучшить прибыльность бизнеса и избежать утечки информации.

Под услугой физической охраны бизнеса понимается комплекс различных мер. Они помогают сделать работу сотрудников фирмы безопасной и защитить материальные ценности.

Для этого устанавливается система сигнализации, видеонаблюдения. Еще устанавливается оборудование КПП. Также периметр объекта может патрулироваться.

Познакомиться с тем, какие есть охранные услуги в «Альфа-Легион», можно на сайте alfalegion.ru.

Для защиты бизнеса обязательно используется пультовое оборудование. При форс-мажорных ситуациях на объект направляется группа быстрого реагирования.

Охрана бизнеса предполагает не только физическую безопасность сотрудников и материальных ценностей, но и информационную безопасность. Охранники могут работать в штате компании, но можно и воспользоваться их услугами со стороны. Это будет также эффективно.

Почему «Альфа-Легион»

Это ЧОП оказывает широкий круг услуг. Среди них не только охрана бизнеса, но и домов и коттеджей, квартир, установка видеонаблюдения и физическая охрана.

Также здесь предлагают охрану грузов, личную охрану, установку пожарной сигнализации.

В компании работает элита российского спецназа. Критерии отбора самые жесткие.

Также работают и другие специалисты, например, юристы, предприниматели, маркетологи, программисты. Вместе они готовы сделать работу вашей компании эффективной и надежной.

Alfa-Legion работает в этой нише длительное время. Компания объединяет не только несколько охранных агентств, но и детективное агентство, компанию по обслуживанию технических средств безопасности.

Её услуги могут заказать как небольшие предприятия, так и крупные фирмы.




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