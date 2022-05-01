Только 16 процентов жителей ЦФО считают 1 мая праздником трудящихся ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Только 16 процентов жителей ЦФО считают 1 мая праздником трудящихся

01.05.2022, 9:32, Новости
Теги: ,

Накануне Дня весны и труда Служба исследований hh.ru выяснила, как жители ЦФО позиционируют для себя этот праздник.

Для 48% респондентов 1 мая – это День весны и труда: такой ответ дали 55% HR-менеджеров, 53% работников сферы гостеприимства и 52% медиков. Кстати, среди женщин 1 мая позиционируют именно таким образом 50%, а вот среди мужчин – только 38%.

Еще 31% относятся к дате просто как к дополнительному выходному. Чаще всего это маркетологи (50% дали такой ответ), ИТ-специалисты (49%) и высший менеджмент (42%).

Только 16% опрошенных считают 1 мая праздником всех трудящихся. Как правило, это строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%).

Среди соискателей в возрасте до 34 лет 42% относятся к 1 мая как к Дню весны и труда, такой же позиции придерживаются 49% респондентов от 35 до 54 лет. Праздником трудящихся эту дату чаще других называют люди старше 55 лет – 34% из них дали такой ответ.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / На Первомай немного потеплеет

28.04 / Банк России о долгах и приложениях

28.04 / Предоставление выездного кейтеринга на высшем уровне

27.04 / Майские выходные каждый второй ярославец проведет дома

26.04 / Рыбинск отметит День весны и труда

22.04 / Пасмурно и тепло

20.04 / В Рыбинске готовятся в празднику

13.04 / Выгодно ли брать отпуск на «майские праздники»?

11.04 / Подорожало все, кроме огурцов

09.04 / Открыта регистрация на беговой полумарафон «Великий хлебный путь»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика