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В Рыбинске на Стрелке начались работы по благоустройству

26.04.2022, 13:13, Новости
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Работы одновременно ведутся на верхнем и нижнем ярусе Стрелки.

По словам и.о. главы Рыбинска, который побывал сегодня на объекте, главная задача города — сохранение во время строительства всех исторических элементов и деревьев, а в будущем — присвоение каменной наброске охранного статуса.

В 2021-ом первый этап благоустройства общественной территории в Казанском районе получил поддержку большинства рыбинцев, набрав свыше 5 000 голосов. На прошлой неделе подрядчик приступил к ремонту. На нижнем ярусе сейчас идут подготовительные работы для организации ливневой канализации. Коммуникации проложат на протяжении всего берега. Стоки будут поступать на очистные сооружения, которые построят на Стрелке. На верхнем ярусе рабочие устанавливают бордюрный камень. Тротуары и проезжую часть заасфальтируют.

На нижнем ярусе также в 2022 году будет устроена пешеходная зона с освещением и скамейками.

На этом первый этап благоустройства Стрелки будет закончен. К реализации второго этапа город может приступить уже в 2023 году. Общественная территория сейчас участвует в голосовании по проекту «Решаем вместе». Рыбинцы могут сделать свой выбор до 31 мая на федеральной платформе https://76.gorodsreda.ru

Пресс-служба администрации Рыбинска




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