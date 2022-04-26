В прошлом году обращения ярославцев, пострадавших от финансовых мошенников, регистрировались ежедневно

По информации УМВД по Ярославской области в прошлом году число краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выросло более чем на треть.

Возбуждено 3 700 уголовных дел. В органах внутренних дел региона практически ежедневно регистрировались до 10 и более обращений граждан, пострадавших от действий мошенников.

В целом по стране с банковских счетов граждан в прошлом году преступникам удалось украсть 13,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России. Средняя сумма одной мошеннической операции составляет около 12 тыс. рублей.

– Сценарии злоумышленников практически не изменились. По-прежнему звонят от специалистов якобы «службы безопасности банка», «правоохранительных органов», «Центрального банка». В интернете подделывают сайты и предлагают супервыгодные вложения средств. Самый действенный способ борьбы с такого рода преступлениями – это профилактика. Мы вместе с региональным отделением Банка России ведем широкую профилактическую работу. Наша задача – сформировать у граждан такую модель поведения, когда мошеннические атаки станут безуспешными. И для этого людям нужно научиться выполнять несколько простых правил: никому не сообщать персональные данные – личные и своей карты, не совершать действия под диктовку третьих лиц, соблюдать правила кибергигиены, – прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Ярославской области Марина Кокуева.

В 2021 году Банк России инициировал блокировку почти 180 тысяч номеров телефонов злоумышленников и более 3 тысяч сайтов, созданных для выманивания данных пользователей банковских карт. Многие из этих ресурсов были фишинговыми, то есть сайты маскировались под реальные интернет-магазины, сайты финансовых и других организаций.

– В прошлом году Банк России получил право на внесудебную блокировку противоправных сайтов. Эта законодательная мера существенно увеличила скорость реагирования на мошеннические действия в сети, – сообщил специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.

Проявляйте осторожность и бдительность во всех денежных вопросах. Если вам стало известно о мошеннических схемах или вы оказались их жертвой, обязательно сообщайте об этом в свой банк, правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет быстрее разоблачить злоумышленников.