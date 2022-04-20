В Рыбинске готовятся в празднику

В Рыбинске в пятницу, 22 апреля общественники выдут на субботник, который состоится на бульваре Победы.

Ежегодно весной представители общественности, сотрудники близлежащих учреждений и организаций, активные жители приводят в порядок территорию у стелы 40 Лет Победы и на примыкающей к ней аллее. Во время мероприятия можно будет проголосовать за данную территорию во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2023 году. Активных и неравнодушных граждан ждут у стелы в 17 часов.

Бульвар Победы – один из шести объектов, за который можно проголосовать на платформе Всероссийского онлайн – голосования https://76.gorodsreda.ru по выбору объектов для благоустройства. Если территория наберет наибольшее количество голосов, в 2023 году начнется ее благоустройство.

Для бульвара разработан дизайн-проект и выделены этапы благоустройства. На территории по проекту предусмотрено новое асфальтовое покрытие, цветочные газоны, аллеи с малыми архитектурными формами и освещение. Объект сложный и затратный, реализовать его планируется в два этапа. Первый – ремонт фасадной части бульвара со стороны проспекта Серова.

Все, кто решить присоединиться к субботнику на бульваре Победы, смогут получить дополнительную информацию у куратора общественной территории, определиться с выбором и принять участие в голосовании. Голосование в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и губернаторского проекта «Решаем вместе!» проходит в электронном виде на платформе https://76.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая.

А 9 Мая в городе пройдет шествие Бессмертного полка после двухлетнего перерыва. Колонна проследует по улице Крестовой до площади Дворца спорта «Полет». Построение участников в день проведения патриотической акции начнется в 9:30 на пересечении улиц Крестовой и Стоялой (начало колонны).

9 мая в 10:00 колонна Бессмертного полка начинает движение. На площади Юбилейной шествие присоединяется к колонне из ветеранов, знаменосцев, муниципального духового оркестра и военнослужащих Рыбинского гарнизона. Общая колонна продолжит движение до площади Дворца спорта «Полет», где пройдет митинг.

Организаторы подчеркивают, что Бессмертный полк – это территория личной памяти участников шествия вне зависимости от социального статуса и вероисповеданий, политических предпочтений.

– Просим участников относиться другу к другу с уважением. Политическая пропаганда или реклама в любых формах не допустимы. Если предприятие или организация хочет создать свою колонну, то нужно обратиться в оргкомитет по подготовке и проведению общегородского праздника. Помощь будут оказывать волонтеры, – подчеркивает Антон Орлов, координатор шествия по городу Рыбинску.

Для шествия рекомендуется изготовить транспарант формата А3 с фотографией ветерана. Если по какой либо причине транспарант нести затруднительно, можно приходить с памятной фотографией или изготовить транспарант любой удобной формы. Если фотографии ветерана не сохранилась, можно приходить с транспарантом или табличкой где указаны фамилия, имя и годы жизни ветерана.

Рекомендации для изготовления транспаранта можно найти по ссылке: https://www.moypolk.ru/stender/create. В Рыбинске есть магазины и фотостудии, которые могут изготовить транспарант по заказу:

– магазин «Мир наград», ул. Пушкина, 12а. Тел.: (4855) 28-32-78.

– фотосалоны на Крестовой, 33 и в ТРК «Эпицентр», 1- й этаж.

– ссылка для заказа онлайн: http://fotosputnik.ru/nanesenie/bessmertnyy-polk/

– студия печати Imprint, ул. Герцена 27, вход со стороны ул. Бородулина, тел.+7 (906)-633-55-44, возможен заказ по электронной почте: [email protected]

Для построения и сопровождения участников шествия Бессмертного полка организаторам потребуется помощь волонтеров. Желающие помочь могут обращаться к координатору по городу Рыбинску Антону Орлову: +7 910 -666-87-17.