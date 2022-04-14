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Завтра в Рыбинске начнётся голосование за объекты благоустройства

14.04.2022, 16:21, Новости
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Жители Рыбинска должны выбрать одну из шести территорий, которая будет благоустроена в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и губернаторского проекта «Решаем вместе!».

15 апреля в Рыбинске стартует онлайн-голосование по выбору общественных территорий. В течение пяти недель, до 30 мая, на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. рыбинцы в возрасте от 14 лет смогут отдать свой голос за один из предложенных объектов. Список состоит из шести объектов: верхний ярус берега на Стрелке, оставшийся неблагоустроенным участок Волжского парка, площадь Жукова, фасадная часть бульвара Победы, площадь Герасимова и площадка в створе улиц Захарова и Максима Горького.

На общероссийской информационной платформе za.gorodsreda.ru 15 апреля будет активирована ссылка, пройдя по которой рыбинцы могут познакомиться с дизайн-проектами по благоустройству предлагаемых территорий.

Чтобы проголосовать за выбранный вариант, необходимо зарегистрироваться на платформе по номеру своего телефона или иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг.

Для удобства и большей вовлечённости рыбинцев в процесс выбора общественных территорий будут работать волонтёры. Через специальное приложение они помогут горожанам пройти голосование.

На всех территориях, выбранных для участия в голосовании, пройдут поддерживающие мероприятия. Так на Бульваре 40 лет Победы организуют субботник, на площади Жукова накануне Дня победы – вечер военной песни, а в створе улиц Захарова и Максима Горького состоится праздник «День соседей».

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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