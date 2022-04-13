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В Рыбинске готовят помещение под модельную библиотеку

13.04.2022, 10:05, Новости
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Библиотека нового типа откроется этой осенью в Рыбинске.

Благодаря нацпроекту «Культура» филиал №4 на улице Моторостроителей изменит внешний вид и содержание. Интерьеры помещения отразят название учреждения – «Взлетная полоса», а наполнение направлено на профессиональную ориентацию будущих моторостроителей.

В настоящее время в помещении идут работы. Завершается демонтаж старых конструкций. Затем подрядчик приступит к формированию новых читальных залов и зоны общения, библиотечных секций и места для работ с компьютером, проведения мастер-классов и лекций.

Финансируется обустройство модельной библиотеки по национальному проекту «Культура». 5 млн рублей выделено из федерального бюджета и 2,5 млн рублей из бюджета Рыбинска. Эти средства направлены на ремонт помещений, приобретение оборудования и обновление книжного фонда, часть которого будет профориентационного профиля.

– Мы хотим выстроить вертикаль от детского сада к РГАТУ и заводу. Основная часть жителей района Скоморохова гора – моторостроители, их дети, внуки. Тема производства неизбежно обсуждается дома, дети к ней приобщаются, а библиотека поможет развить этот интерес, дать новые знания, сориентировать на выбор будущей профессии, – подчеркнула Наталья Носова, директор Централизованной библиотечной системы города Рыбинска.

Торжественное открытие модельной библиотеки планируется в сентябре 2022 года.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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