Доставка суши в Ярославле

Чем полезны суши

Утро начинается не только с кофе. Почему бы не начать его со вкусной свежей порции суши? Регулярное употребление этого продукта приносит пользу организму благодаря наличию в нем риса, рыбы, морепродуктов, овощей. Эти продукты богаты такими важными для организма компонентами:

клетчаткой, содержащейся в рисе;

жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, предупреждающими развитие атеросклероза и старения кожи;

микроэлементами (йодом и фтором);

углеводами и белками, улучшающими обмен веществ;

витаминами, повышающими иммунитет.

Такое малокалорийное блюдо легко усваивается, сохраняя при этом длительное чувство насыщения и обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.

Еще одним преимуществом суши является то, что после его употребления не возникает чувство тяжести в желудке и сонливости. Поэтому блюдо японской кухни считают идеальным не только для бодрого утра, но и для романтического ужина, а также обеда сотрудников в офисе после напряженной умственной работы.

Заказ и доставка суши: почему это выгодно

Для того, чтобы вкусно поесть, не обязательно продумывать меню, подбирать и покупать ингредиенты, и стоять у плиты два-три часа. Сервисная доставка свежеприготовленных блюд японской кухни поможет решить эту распространенную проблему. Когда вы оформляете заказ на доставку суши в ресторане «Фарфор» в Ярославле, то получаете следующие преимущества:

только натуральные и свежие блюда без полуфабрикатов и синтетических компонентов;

доступные цены на высокое качество и внушительный объем порций;

отличный сервис благодаря ответственному отношению сотрудников к своим обязанностям;

максимально быстрый прием заказа и доставку в оговоренные сроки;

разнообразие ассортимента, включающего вкуснейшие ассорти-сеты и роллы разных видов;

выгодные скидки, интересные акционные предложения.

В меню можно выбрать самые разнообразные варианты суши в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями. Сытным украшением вашего стола будут запеченные темпурные роллы. На вечеринку с друзьями или корпоративный праздник с коллегами можно заказать сеты, а для ребенка – детские порции.

Как заказать доставку суши

Для осуществления заказа выбранного блюда, необходимо сообщить в форме-заявке или по телефону, указанному на сайте:

свое имя и адрес;

номер телефона;

способ доставки;

форму оплаты (наличными курьеру, банковской картой или онлайн).

После выяснения всех нюансов менеджер направляет заявку сушистам – профессионалам своего дела, которые тотчас начинают приготовление суши. Готовое блюдо сразу же передают курьеру, который в течение максимум 60 минут доставляет его по адресу в специальной термосумке. Такая доставка сохранит аромат и вкус суши, которые никого не оставят равнодушными.

Ресторан «Фарфор» в Ярославле предлагает вкусные суши, приготовленные опытными поварами из свежих и качественных продуктов. Для постоянных клиентов предусмотрена система акций и скидок, а также начисление бонусов.