Доставка суши в Ярославле
13.04.2022, 9:50, Рекомендуем
Теги: Бизнес, Туризм, Ярославль
Чем полезны суши
Утро начинается не только с кофе. Почему бы не начать его со вкусной свежей порции суши? Регулярное употребление этого продукта приносит пользу организму благодаря наличию в нем риса, рыбы, морепродуктов, овощей. Эти продукты богаты такими важными для организма компонентами:
- клетчаткой, содержащейся в рисе;
- жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, предупреждающими развитие атеросклероза и старения кожи;
- микроэлементами (йодом и фтором);
- углеводами и белками, улучшающими обмен веществ;
- витаминами, повышающими иммунитет.
Такое малокалорийное блюдо легко усваивается, сохраняя при этом длительное чувство насыщения и обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.
Еще одним преимуществом суши является то, что после его употребления не возникает чувство тяжести в желудке и сонливости. Поэтому блюдо японской кухни считают идеальным не только для бодрого утра, но и для романтического ужина, а также обеда сотрудников в офисе после напряженной умственной работы.
Заказ и доставка суши: почему это выгодно
Для того, чтобы вкусно поесть, не обязательно продумывать меню, подбирать и покупать ингредиенты, и стоять у плиты два-три часа. Сервисная доставка свежеприготовленных блюд японской кухни поможет решить эту распространенную проблему. Когда вы оформляете заказ на доставку суши в ресторане «Фарфор» в Ярославле, то получаете следующие преимущества:
- только натуральные и свежие блюда без полуфабрикатов и синтетических компонентов;
- доступные цены на высокое качество и внушительный объем порций;
- отличный сервис благодаря ответственному отношению сотрудников к своим обязанностям;
- максимально быстрый прием заказа и доставку в оговоренные сроки;
- разнообразие ассортимента, включающего вкуснейшие ассорти-сеты и роллы разных видов;
- выгодные скидки, интересные акционные предложения.
В меню можно выбрать самые разнообразные варианты суши в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями. Сытным украшением вашего стола будут запеченные темпурные роллы. На вечеринку с друзьями или корпоративный праздник с коллегами можно заказать сеты, а для ребенка – детские порции.
Как заказать доставку суши
Для осуществления заказа выбранного блюда, необходимо сообщить в форме-заявке или по телефону, указанному на сайте:
- свое имя и адрес;
- номер телефона;
- способ доставки;
- форму оплаты (наличными курьеру, банковской картой или онлайн).
После выяснения всех нюансов менеджер направляет заявку сушистам – профессионалам своего дела, которые тотчас начинают приготовление суши. Готовое блюдо сразу же передают курьеру, который в течение максимум 60 минут доставляет его по адресу в специальной термосумке. Такая доставка сохранит аромат и вкус суши, которые никого не оставят равнодушными.
Ресторан «Фарфор» в Ярославле предлагает вкусные суши, приготовленные опытными поварами из свежих и качественных продуктов. Для постоянных клиентов предусмотрена система акций и скидок, а также начисление бонусов.
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