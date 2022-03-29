Новости администрации Рыбинска

Рыбинские дорожные службы справляются с последствиями снегопада

Рабочая неделя в Рыбинске началась со снегопадов. За два дня в городе, по наблюдениям специалистов, выпало до 11 сантиметров осадков. Дорожные службы смогли в оперативном порядке организовать работу по уборке снега.

— Зимняя уборка в Рыбинске по регламенту заканчивается 31 марта. Поэтому все подрядчики были готовы к тем погодным условиям, которые произошли в городе в эти дни. Все технологические процессы, характерные для интенсивных снегопадов — обработка противогололёдными реагентами и уборка снега с дорог, продолжают выполняться, — сказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Проверка за состоянием дорожно-уличной сети специалистами Управления городского хозяйства осуществляется в ежедневном режиме. В течение дня на уборке проезжих частей было задействовано порядка 30 единиц специализированной техники.

В Рыбинске стартовал конкурс детских рисунков и эскизов костюмов Древней Руси

АНО «Историческая россыпь «Ярославия» при поддержке управления культуры и БИЦ «Радуга» проводит конкурс рисунков и эскизов костюмов Древней Руси «Рыбинск. Путешествие сквозь века». Творческие работы юных художников принимаются с 25 марта до 20 апреля.

— Главное направление конкурса — показать, как жили люди разных сословий в XI веке, что позволило бы мысленно перенестись в средневековье и представить жизнь предков. На рисунке могут быть изображены предметы быта, оружие или постройки. На конкурс можно представить эскиз костюма, одежды того периода, — рассказали организаторы конкурса.

К участию приглашаются дети в возрасте от 11 до 18 лет. Конкурсные работы будет оценивать жюри, в составе которого члены Союза художников России и детских школ искусств города.

Творческие работы принимаются до 20 апреля в БИЦ «Радуга», читальный зал.

Все работы будут представлены на выставке в БИЦ «Радуга», а участники отмечены благодарственными письмами. Победителей объявят 20 мая, наградят дипломами и памятными подарками.

Конкурс «Рыбинск. Путешествие сквозь века» проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Рыбинск готовится к новому турсезону

В Рыбинске состоялось традиционная встреча представителей сферы туризма города. Туроператоры, экскурсоводы, руководители частных музеев, представители предприятий общественного питания, гостиничного бизнеса, индустрии развлечений обсудили планы на предстоящий турсезон, который обещает быть активным.

В этом сезоне специалисты прогнозируют закономерное повышение спроса к туристическим направлениям внутри страны. Ярославская область и Рыбинск готовятся к росту интереса гостей к самым разным туристическим продуктам.

— В этом году заинтересованность проявляют Москва и соседние с нами регионы. Установлены связи с Вологодской, Костромской областью. Есть планы по промышленному и детскому туризму, продолжаем работать в этих направлениях, — рассказала Анастасия Макарова, исполняющий обязанности директора Туристско-информационного центра города Рыбинска.

По видеосвязи состоялось общение с областным департаментом туризма, специалисты которого рассказали об изменениях с этого года в деятельности экскурсоводов. С целью повышения качества работы с туристами, каждый гид должен будет получить аттестацию. Для этого нужно сдать тест, состоящих из 30 вопросов, и правильно ответить на 23.

В этом туристическом сезоне Рыбинск, кроме уже известных и завоевавших популярность направлений — Рыбинский музей-заповедник, музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого, Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова, Музей Советской эпохи, музей-мастерская «Рыбинские рыбы», пивоварня «Богемия», планирует развивать автобусные экскурсии по центру города. По-прежнему большой спрос сохраняется на теплоходные прогулки по Волге в черте города и с выходом на водохранилище на теплоходе «Бурлак».

Новинкой сезона станет проект «Попробуй Рыбинск на вкус», который реализуется в сфере общественного питания. Участников – кафе, рестораны, пабы и бары, ориентируют на развитие гастрономического туризма.

Также представили турсферы обозначили важные для отрасли вопросы: о парковке туристических автобусов в историческом центре, колебаниях уровня воды в Волге из-за плановых сбросов ГЭС и необходимости продвижения города на областном и федеральном уровнях.