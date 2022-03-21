Встреча с рыбинскими самбистами и детские лагеря

Сегодня и. о. главы Рыбинска провёл встречу с тренерами, спортсменами и директорами спортивных школ, где культивируется самбо, а также с руководителями областной и городской Федерации самбо.

Поводом для встречи стали блестящие результаты рыбинских спортсменов, которые они продемонстрировали на всероссийских соревнованиях. Алексей Рябченков вручил чемпионам благодарности.

Исполняющий обязанности главы Рыбинска поздравил самбистов Ивана Барлеева и Егора Орлова с достижением высоких результатов. Оба спортсмена стали победителями первенства России, Егор по боевому самбо, Иван по самбо. Алексей Рябченков отметил, что в нашем городе много талантливых спортсменов, особенно в единоборствах, которые с честью выступают на самых престижных соревнованиях.

— Мы всегда внимательно следим за вашими успехами, и гордимся ими. Будем болеть за вас и дальше, поддерживать во всем, чтобы таких достойных побед было больше. Развитие физкультуры и спорта, в том числе профессионального, остается важной задачей. Я всегда открыт и готов к общению. Со стороны администрации, мы готовы оказывать помощь и содействие. Ведь самое главное, чтобы такие талантливые спортсмены как Иван, Егор и другие ребята оставались в нашем городе и передавали своё мастерство детям, — сказал и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

— Хочется отметить, что за этими спортсменами стоят еще не менее талантливые и перспективные ребята, с которыми нужно работать уже сегодня. Работать в комплексе. Надеюсь, на плодотворное сотрудничество с федерациями, с судейским корпусом, который теперь у нас обслуживает соревнования самого высокого ранга. Верю, что Рыбинск воспитает ещё ни один десяток спортсменов самого наивысшего уровня, — отметил директор СК «Метеор» Артём Аристов.

Самбо в Рыбинске — один из самых популярных видов спорта. Он культивируется в четырёх спортивных школах и в десятке спортивных клубов. В городе им занимаются больше 600 человек. Ежегодно в Рыбинске проводятся крупнейшие турниры страны, которые носят имена наших земляков. Это всероссийские соревнования памяти Заслуженного тренера России Г.Ф. Шахова, всероссийские соревнования памяти Почетного гражданина города Рыбинска В.С. Яковлева, Всероссийский турнир памяти Маршала СССР В.К. Блюхера, открытый турнир по самбо памяти Мастера спорта СССР Н.В. Ролевича.

В сентябре 2021 года школа № 17 стала участником федерального проекта «Самбо в школу».

— В Рыбинске внедрен и активно развивается проект «Самбо в школу». Третий час физкультуры в рамках школьной программы – это урок самбо. Хорошо, что теперь такую возможность для тренировок будут иметь и другие образовательные учреждения. Сейчас мы разрабатываем проект, чтобы кадетский корпус в Рыбинске также вошёл в данную программу. Напомню, в декабре прошлого года для кадетов был организован мастер класс по боевому самбо, который провели самые именитые и известные спортсмены России, — прокомментировал председатель ярославского регионального отделения федерации самбо Ибрагим Аджиев.

В июне 2022 года Рыбинск станет местом проведения соревнований по пляжному самбо. Этот достаточно молодой вид спорта набирает большую популярность во всем мире, во-первых, за счёт своей зрелищности. Планируется, что соревнования по пляжному самбо состоятся в Рыбинске 24-26 июня на левом берегу Волги.

Кроме того, пресс-служба администрации сообщает, что весенние каникулы в рыбинских школах и учреждениях дополнительного образования будут работать дневные лагеря. Неделя весенних каникул начнется с 27 марта. Принимать в школьные лагеря будут учеников любых классов.

1 629 детей планируют посещать дневные лагеря. В основном это ученики младших классов. Но организаторы подготовили программы для учеников всех возрастов. Школьников ждет разнообразная образовательно-досуговая программа.

Например, в школе № 12 весенние каникулы пройдут с инженерным уклоном. Здесь организуют научно-технические лаборатории, а в качестве спортивного занятия предложат посещение бассейна.

— В этом году работники образовательных организаций подошли к весенним каникулам творчески. Есть интересные предложения для детей старшего возраста. Это будут программы умных интеллектуальных каникул для школьников, которым предстоит сдавать государственную итоговую аттестацию, — рассказали в департаменте образования.

Дневные лагеря в Рыбинске откроются на базе 27 школ и Центра туризма и экскурсий.