Продолжение благоустройства Волжского парка будет зависеть от выбора рыбинцев ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Продолжение благоустройства Волжского парка будет зависеть от выбора рыбинцев

17.03.2022, 10:14, Новости
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Волжский парк в границах от улицы Луначарского до Аллеи Славы включен в список объектов благоустройства на 2023 год.

Обновление общественной территории станет возможным, если за него проголосует большинство горожан. Определиться с выбором рыбинцам предстоит с 15 апреля по 31 мая. На голосование будет предложено шесть объектов для благоустройства.

В 2021 году в Волжском парке прошел первый этап благоустройства. Комплексное обновление получили Аллея Славы и часть парка с балюстрадой.

В 2023 году в Волжском парке предлагается доделать начатое и получить полноценный объект городской инфраструктуры. Дизайн-проект предусматривает детский городок «Маленький Рыбинск», который разработан на основе предложений юных жителей города, универсальную спортивную площадку, круговые качели, обустройство многочисленных зон для активного и тихого отдыха. В парке появятся арт-объекты, веревочный городок, аллеи с арочным освещением. Также на территории будет выполнено дополнительное озеленение, установлены скамьи, перголы, беседки и уличное освещение.

Свой выбор рыбинцы будут делать в рамках Всероссийского голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая на интернет-платформе za.gorodsreda.ru.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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