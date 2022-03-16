В этом году в Рыбинске высадят 83 000 цветов

Цветами засадят более 5 000 квадратных метров городских территорий. Рыбинск украсят 37 клумб и две объёмные цветочные фигуры. Первые оформленные клумбы в городе появятся в преддверии 9 Мая.

Подготовка клумб в Рыбинске начнётся в конце апреля. Первыми будут оформлены цветники, располагающиеся у мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне: на Аллее Славы, у памятников генералу Харитонову, Зое Космодемьянской, на бульваре 40 лет Победы, в микрорайоне Слип.

— Цветочная рассада для клумб подбирается с учетом городской специфики. Достаточно агрессивную среду легко переносят бархатцы, бегонии, петуньи, сальвии, цинерарии. У них высокая приживаемость и хорошие оформительские качества, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева, — На перекрестках с круговым движением первыми выйдут посаженные с осени тюльпаны, которые после периода цветения заменят на однолетники.

На Волжской набережной появятся цветочные фигуры «Царь-рыба» и «Рыба на волне». Оформлением композиций займутся сотрудники ООО «ДЭО». Для объемных клумб будут использовать особенную рассаду.

— Специально для нас в Ярославле вырастят сантолину, ахирантес, альтернатеру, эхиверию, фестуку или, проще говоря, овсяницу, и цинерарию. Бордовые, красные, зеленые, серебристые. Всего на клумбы и рабатки высадим более 16 тысяч растений, — рассказала директор ООО «ДЭО» Елена Дементьева.

На устройство цветников и клумб из городского бюджета выделено более трёх млн рублей. Работы по высаживанию рассады будут полностью завершены в конце июня. Специалисты подрядных организаций в течение всего летнего периода будут ухаживать за посадками, поливать, пропалывать и восстанавливать цветочные посадки.

Пресс-служба администрации Рыбинска