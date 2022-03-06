Цветы, подарки и работа

Расходы жителей Ярославля на подарки к 8 Марта выросли, а вот на букеты планируют потратить столько же, сколько и в прошлом году.

В опросах сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Ярославля.

В Ярославле в этом году на подарки потратят 4,1 тыс. руб., а на цветы – 2,5 тыс. руб. Это суммарно больше на 1 тыс. руб., когда ярославцы тратили в среднем 5,6 тыс. руб.: 3,2 тыс. руб. на подарки и 2,4 тыс. руб. – на цветы.

Подарков на Международный женский день будет меньше, чем в прошлом году, и значительно меньше, чем до пандемии. Чаще всего в этот праздник мужчины поздравляют жен, женщины — матерей.

Мужчины на подарки и цветы к 8 Марта потратят больше, чем женщины. Молодежь до 24 лет щедра на подарки, горожане 35—44 лет — на цветы. Жители Ярославля старше 45 лет — наиболее экономные. Закономерно, что подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода.

Тем временем, служба исследований hh.ru проанализировала опросы соискателей из российских регионов за последние полгода и выяснила, как отличается поведение мужчин и женщин на рынке труда.

1. Женщины чаще мужчин испытывают стресс на работе: с этим регулярно сталкиваются 55% соискательниц. Среди мужчин такой ответ дали только 39%. При этом 11% мужчин вообще никогда не испытывали стресс на работе, а вот среди женщин таких всего 5%.

2. Благодаря переходу на удаленный формат занятости 56% женщин сократили свои расходы на одежду и обувь, среди мужчин таких оказалось меньше – 41%. В то же время, 79% женщин стали меньше тратить на транспорт, в то время как среди мужчин таким могут похвастаться только 70% опрошенных.

3. Женщины чаще ходят на корпоративы: только 15% представительниц прекрасного пола их никогда не посещают, среди мужчин таких 25%. Кроме того, только 30% женщин признались, что в целом не любят корпоративы, среди мужчин таких на 9% больше.

4. В 2021 году мужчинам чаще росла у мужчин: 30% сообщили об увеличении, 25% – об уменьшении. Среди женщин о росте зарплаты рассказали 23%, а о падении – 26%.

5. Работать только четыре дня в неделю мечтают 28% женщин и 33% мужчин. Интересно, что график работы 6/1 вполне устроил бы 42% женщин, а вот среди мужчин на такой вариант в теории согласны только 34%.

6. Идеальным отдыхом от работы женщины обычно называют путешествия в другие города и страны (62%), а мужчины – выезд на природу (56%).

7. Местоположение компании при выборе работы для женщин играет большую роль (30%), чем для мужчин (20%). Интересно и то, что необходимость постоянно ездить в офис и полный рабочий женщин обычно отталкивают от вакансий чаще, чем мужчин (14% против 9%).

8. 30% женщин позитивно относятся к современным феминитивам (блогерка, докторка, директорка, редакторка, депутатка, психологиня и пр.), среди мужчин таких в два раза меньше (15%).

9. Женщины заметно чаще мужчин верят в приметы и суеверия, связанные с работой: 43% против 26%. Любопытно, что у 10% женщин и 7% мужчин есть талисман, который обеспечивает карьерный рост или является залогом успешной сделки.

10. Средняя ожидаемая заработная плата, указанная в резюме женщин из Ярославской области, составляет около 32 тысячи рублей. Мужчины в среднем претендуют на 45 тысяч.