Жители Ярославской области в два раза чаще стали посещать интернет-магазины

21.02.2022, 12:10, Новости

Теги: Tele2, Интернет, Технологии

По данным аналитиков Tele2, в прошлом году абоненты удвоили активность на крупнейших интернет-площадках: Ozon, СберМегаМаркет, AliExpress, Wildberries и Яндекс.Маркет.

Основная аудитория маркетплейсов (71%) – женщины. Средний возраст онлайн-покупателей – 38 лет.

Пик активности интернет-покупателей в сети Tele2 пришелся на май, когда начался период подготовки к дачному сезону и отпускам. Также клиенты совершали много покупок онлайн в июне и декабре.

Интересно, что в пандемийном 2020 году активность пользователей постепенно повышалась с октября. Это может быть связано со снятием ограничений и более свободным перемещением людей как внутри своих городов, так и за их пределами.

На примере Ozon аналитики Tele2 оценили, к каким категориям трат склонны посетители маркетплейсов. Наибольшее число клиентов интересовалось путешествиями, на втором месте по популярности – медицинские товары, на третьем – продукты питания.

На крупнейших маркетплейсах страны можно также приобрести SIM-карты и услуги Tele2. При этом Ozon стал первой онлайн-площадкой, которая предложила покупать гигабайты и SMS как отдельную услугу. Это пакеты мобильного интернета от 1 Гб до 1 Тб, а SMS – от 50 до 1000 сообщений.