В Рыбинске оборудуют площадки для выгула собак

09.02.2022, 8:28, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В рамках губернаторского проекта «Наши дворы» Рыбинску выделены 4,5 млн рублей на обустройство трёх площадок для выгула собак.

Места под выгул четвероногих питомцев отведены в Веретье-2, Зачерёмушном районе и на Скомороховой Горе.

Площадки для собак в Рыбинске – часть губернаторского проекта «Наши дворы», в рамках которого в нашем городе будут благоустроены 35 придомовых территорий. Деньги на реализацию выделяют федеральный и областной бюджеты.

— Таких мест в городе никогда не было. Площадки будут огорожены. Они предполагают типовое благоустройство с размещением снарядов для дрессировки. Планируем начать установку в мае. К 20 февраля по площадкам должна быть готова проектно-сметная документация. До 10 марта пройдена экспертиза. 1 мая состояться отбор подрядчика, — рассказал и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Площадки планируют расположить по следующим адресам:

1. Зелёная зона у территории ПАО НПО «Сатурн» напротив дома № 11 по ул. Фурманова (микрорайон Скоморохова Гора).

2. Зелёная зона напротив дома № 17 по пр. Мира (микрорайон Веретье-2).

3. Зелёная зона у путепровода по ул. Максима Горького, ограниченная ул. Орджоникидзе и ул. Кладовой (Зачерёмушный район).

Как и при благоустройстве дворов, мнение жителей при организации собачей площадки для выгула будет учитываться. Общественные собрания по этому вопросу запланированы на 24 февраля. О точном времени и месте будет сообщено позже.