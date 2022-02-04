Региональный департамент государственного заказа не согласен с правовой позицией Михаила Евраева в отношении порядка оценки конкурсных заявок

04.02.2022, 11:05, Мнение

Теги: Бизнес, Бюджет, Евраев

Данная позиция выработана главой Ярославской области в бытность заместителем руководителя ФАС России и заключается в неправомерности установления в закупочной документации условия о том, что по критерию «количество исполненных контрактов» участники конкурса могут представить только контракты, заключенные на сумму выше определённой организаторами торгов.

– Где та граница, ниже которой нельзя принимать контракты? И почему их вообще не должны принимать, если у людей есть качественно исполненные контракты? Если заказчик считает, что должны быть крупные контракты, то не надо при проведении конкурса брать такой критерий как количество контрактов… Но если вы уже взяли, то вы не можете сказать: «Знаете, ниже такой суммы не принимаем к оценке», потому что это вызывает обоснованное возмущение со стороны предпринимателей, и они жалуются в ФАС. И мы в данном случае признаём жалобу обоснованной, — заявлял Михаил Евраев на совещании в ФАС России с участием органов исполнительной власти субъектов и муниципалитетов Российской Федерации по вопросам правоприменительной практики по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Ярославское УФАС полностью разделяет и поддерживает позицию врио губернатора, являющегося непререкаемым авторитетом в сфере закупок. Более того, управление всегда руководствовалось и продолжает руководствоваться данной позицией при осуществлении контрольной деятельности. Однако, как выяснилось недавно при рассмотрении антимонопольной службой жалобы на действия заказчика — Администрации Даниловского муниципального района и уполномоченного органа — Департамента государственного заказа Ярославской области, приведённое выше мнение ВРИО Губернатора Ярославской области не разделяет профильный департамент Правительства Ярославской области, занимающийся закупками.

Поступившая в ФАС жалоба касалась именно неправомерного установления в документации нижней планки в 40 миллионов рублей для контрактов, которые участники конкурса могут представить в качестве подтверждения опыта работы по критерию «количество исполненных контрактов».

Речь идёт о конкурсе на строительство центра культурного развития в городе Данилов. На данную закупку из бюджета выделено более 122 миллионов рублей.

Безусловно, в такой крупной закупке хотели бы принять участие многие подрядчики. Но, при том порядке оценки, который установлен организаторами конкурса, лишь немногие могут реально побороться за победу, поскольку из борьбы в данном случае фактически исключаются те подрядчики, которые успешно выполнили контракты на сумму ниже 40 миллионов рублей каждый. О недопустимости и незаконности именно этого обстоятельства говорил Михаил Яковлевич.

Представители заказчика и департамента на заседании в Ярославском УФАС сообщили, что прерогатива определять содержание и наполняемость показателей (критериев) принадлежит заказчику, а ссылка на позицию ФАС России является несостоятельной.

Антимонопольная служба, рассмотрев поступившую жалобу признала её обоснованной и «снесла» закупку, предписав организаторам конкурса внести изменения в закупочную документацию. И, конечно же, виновные должностные лица понесут наказание в виде административного штрафа.