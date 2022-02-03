Строительство новой школы за 179 миллионов рублей доверили подрядчику, которого должны были отстранить от участия в закупке

03.02.2022, 15:33, Новости

Теги: Бюджет, Строительство

Нешуточные баталии разыгрались недавно при выборе подрядчика на строительство новой школы в селе Погорелка Рыбинского района на 140 мест.

Напомним, что строительство данного объекта проходит в рамках национального проекта «Образование». На осуществление закупки из бюджета выделено более 179 миллионов рублей. Работы по строительству школы должны быть завершены уже в декабре 2022 года.

Члены специально созданной для выбора подрядчика аукционной комиссии не смогли прийти к общему мнению относительно правомерности признания соответствующей требованиям законодательства заявки участника закупки — ООО «Викстрой».

Два члена комиссии от занимающегося закупками профильного департамента Правительства Ярославской области — Департамента государственного заказа — проголосовали за отстранение данного участника, однако большинством голосов три члена комиссии от заказчика — одного из управлений Администрации Рыбинского муниципального района — закрепили за ООО «Викстрой» статус подрядчика на строительство школы.

Необычной ситуацией заинтересовалась антимонопольная служба. В ходе проверки выяснилось, что ООО «Викстрой» не только не предоставил в надлежащем виде учредительные документы, но и не подтвердил в заявке внесение в специальный фонд взноса, который служит гарантом возмещения подрядчиком вреда, который может быть принесён при исполнении им контракта.

Безусловно, при таких обстоятельствах комиссия обязана была отстранить такого участника закупки.

Ярославское УФАС России признало аукционную комиссию нарушившей требования законодательства. Членам аукционной комиссии, проголосовавшим за допуск заявки подрядчика, грозит штраф в 30 000 рублей каждому.

И как тут не вспомнить бессмертные слова классика: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт…».