Международный день без интернета в Ярославской области остался без внимания ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Международный день без интернета в Ярославской области остался без внимания

01.02.2022, 14:08, Новости
Теги: , ,

В Tele2 проанализировали статистику работы сети в Международный день без интернета, который традиционно приходится на последнее воскресенье января.

В этом году на дату события трафик Tele2 впервые вырос значительно практически во всех регионах, «кольцом» окружающих столицу, – в том числе в Ярославской области.

Вопреки ожиданиям, в день социальной инициативы, который выдался на 30 января, абоненты Tele2 в Ярославской области не сократили, а увеличили потребление интернета. Спрос на гигабайты вырос на 5% в сравнении с воскресеньем неделей ранее.

Если перевести прирост трафика в абсолютные значения, то за один день суммарно ярославцы увеличили экранное время в интернете практически на 4000 часов. При этом, трафик в основном был сконцентрирован в Ярославле и крупных райцентрах – Рыбинске, Переславле-Залесском, Тутаеве, Угличе, Любиме и других.

Любопытно, что по данным статистики Tele2, еще год назад ярославцы поддержали Международный день без интернета. Даже в период ограничений, когда услуги мобильной связи имели особое социальное значение, жители на сутки сократили потребление трафика на те же 5%.

Международный день без интернета начали отмечать в 2001 году. По мнению исследователей, инициатором события стал Институт социальных изобретений в Великобритании. Ученые предположили, что праздник позволит привлечь внимание к необходимости соблюдения здорового баланса между временем в соцсетях и в реальной жизни.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Саксо-банк брокер: обзор торговой площадки

01.02 / В Ярославле определились, кто будет управлять Рыбинском

01.02 / Что такое биткоин краны?

30.01 / Почему стоимость 1 bitcoin в долларах имеет большое значение для инвестора

27.01 / Бинарные опционы: как выбрать брокера

26.01 / Мошенники – виртуальные, ущербы – реальные!

20.01 / Какие бонусы предлагает казино Покердом?

19.01 / «ОДК-Сатурн» выделило персональные компьютеры для школьного кабинета физики

18.01 / В «ОДК-Сатурн» началось первое внедрение цифровой платформы «Умный цех»

17.01 / Рекомендации по выбору ноутбука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика