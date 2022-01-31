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В Рыбинске установят игровую площадку с городскими достопримечательностями в миниатюре

31.01.2022, 15:15, Новости
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Игровая зона появится на месте старого детского городка в Волжском парке, который был установлен более десяти лет назад.

Площадка, наполнение для которой придумали воспитанники Кванториума, будет называться «Маленький Рыбинск». Проект реализуют уже в этом году благодаря губернаторской программе «Наш двор».

«Маленький Рыбинск» — уникальный проект не только для нашего города, но и для всего Ярославского региона.

— Это будет тематическая игровая площадка с городскими достопримечательностями в миниатюре. Но самое главное, что наполнение для городка придумали сами дети — воспитанники Кванториума. Ребята оформили свои идеи в рисунках и объемных моделях, всё это было передано на проработку специалистам департамента архитектуры. И сейчас мы имеем эксклюзивный проект под названием «Маленький Рыбинск», который будет реализован уже в этом году. Для этих целей по губернаторской программе «Наш двор» выделено 25 млн рублей, — рассказал и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Входная группа в детский городок будет оформлена в виде логотипа Рыбинска. В парке установят уменьшенные копии пожарной каланчи, железнодорожного вокзала и водонапорной башни. Достопримечательности совместят с игровыми элементами: горками, канатными мостиками, переходами и качелями.

Благоустройство территории также предусматривает озеленение, установку лавочек, укладку современного безопасного покрытия.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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