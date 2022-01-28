Ковид ставит рекорды

28.01.2022, 10:58, Главное

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске за последние 7 дней (с 21 по 28 января) коронавирусную инфекцию диагностировали у 347 пациентов. До этого максимальное число заболевших за неделю было выявлено в конце ноября – 341.

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели 2215 человек (за последние сутки – 397 случаев, в целом по России – 98 040). Доля Рыбинска составила 15,67 процента (максимум был 19,14 процента, минимум – 0,95 процента).

Отметим, численность населения Ярославской области (по данным на 1 января 2021 года) 1 241 424 жителей, Рыбинска – 182 383 или 14,69 процента от всех жителей региона.



Дата Всего в Рыбинске За 7 дней Всего по области За 7 дней Доля Рыбинска на 23 июля 4218 83 48141 1411 5,88% на 30 июля 4296 78 49535 1394 5,60% на 6 августа 4378 82 50924 1389 5,90% на 13 августа 4397 19 52306 1382 1,37% на 20 августа 4410 13 53669 1363 0,95% на 27 августа 4433 23 55025 1356 1,70% на 03 сентября 4459 26 56358 1333 1,95% на 10 сентября 4510 51 57682 1324 3,85% на 17 сентября 4542 32 59001 1319 2,43% на 24 сентября 4617 75 60332 1331 5,63% на 1 октября 4691 74 61726 1394 5,31% на 8 октября 4821 130 63218 1492 8,71% на 15 октября 4968 147 64822 1604 9,16% на 22 октября 5151 183 66562 1740 10,52% на 29 октября 5384 233 68420 1858 12,54% на 5 ноября 5698 314 70362 1942 16,17% на 12 ноября 6036 338 72334 1972 17,14% на 19 ноября 6355 319 74320 1986 16,06% на 25 ноября 6696 341 76292 1972 17,29% на 3 декабря 7016 320 78238 1946 16,44% на 10 декабря 7341 325 80154 1916 16,96% на 17 декабря 7680 339 82044 1890 17,94% на 24 декабря 7988 308 83864 1820 16,92% на 31 декабря 8318 330 85588 1724 19,14% на 7 января 8579 261 87027 1439 18,14% на 14 января 8779 200 88349 1322 15,13% на 21 января 8998 219 89866 1517 14,44% на 28 января 9345 347 92081 2215 15,67%

Всего заболевших в регионе – 92 081 человек (Ярославль – 46 388; Рыбинск – 9345; Ростовский МР – 4712; г.о. Переславль-Залесский – 5094; Тутаевский МР – 3682; Ярославский МР – 4487; Угличский МР – 3992; Борисоглебский МР – 1597; Некрасовский МР – 1935; Гаврилов-Ямский МР – 1544; Пошехонский МР – 1232; Рыбинский МР – 1567; Даниловский МР – 1452; Мышкинский МР – 811; Большесельский МР – 821; Некоузский МР – 1069; Любимский МР – 880; Первомайский МР – 839; Брейтовский МР – 634).

Выздоровевших – 81 935 человек, умерших – 2075 человек. Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1348 пациентов: 980 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 368 с типичной клиникой COVID-19.