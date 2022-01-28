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В Рыбинске определены дворы, которые благоустроят по губернаторской программе «Наш Двор»

28.01.2022, 10:15, Новости
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Рыбинску согласовали список дворов, которые отремонтируют в 2022 году в рамках губернаторской программы «Наш Двор».

Об этом стало известно накануне в ходе заседания рабочей группы под председательством врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

В Рыбинске в список в приоритетном порядке вошли дворы, жители которых уже ранее подавали заявки, но не попали в программу «Решаем вместе» из-за недостаточного финансирования. А также те придомовые территории, где в прошлом году начался процесс формирования документов для благоустройства.

— Рыбинску выделяют 242 млн на ремонт 33 дворов. Но мы подали заявку на благоустройство большего числа придомовых территорий, посчитав, что денег нам хватит. В итоге после выездного обследования областными специалистами было согласовано благоустройство 35 дворовых территорий. Проекты есть на 22 двора, остальные нужно подготовить до 20 февраля. При этом именно жители определяют, что должно быть в их дворе для максимально комфортного проживания, — рассказал и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

До 20 февраля 2022 года по дворам, вошедшим в список, необходимо подготовить проектно-сметную документацию, если она ещё не доделана. К 10 апреля получить по проектам положительное заключение экспертизы. После чего начнётся процедура по отбору подрядчиков, которая должна быть завершена 1 мая.

В программу вошли дворы:

∙ ул. Волочаевская, д.19
∙ ул. М. Горького, д.78
∙ ул. 1-я Выборгская, д.64
∙ ул. Рабкоровская, д.5
∙ ул. Гагарина, д. 20
∙ ул. Колышкина, д.23
∙ ул. 50 лет ВЛКСМ, д.48, д.50
∙ ул. Ворошилова, д.14
∙ ул. Бабушкина, д.23
∙ ул. Черняховского, д. 10
∙ ул. Б. Рукавицына, д.4
∙ ул. Качалова, д.24
∙ ул. Моторостроителей, д.21
∙ ул. Моторостроителей, д.10
∙ ул. Моторостроителей, д. 9а
∙ ул. Моторостроителей, д.32
∙ ул. 9 Мая, д.16, д.18
∙ ул. Рапова, 11
∙ пр. Революции, д.4
∙ пр. Ленина, 191
∙ ул. наб. Космонавтов, д.25
∙ ул. Рокоссовского, д.8, д. 8а
∙ ул. Алябьева, д.30, ул. Больничная, д.9
∙ ул. Радищева, д.77
∙ ул. Братьев Орловых, д.4
∙ ул. Ошурковская, д.7
∙ ул. Карла Либкнехта, д.11
∙ ул. Волочаевская, д.46
∙ ул. Расплетина, д.9
∙ ул. Луговая, д.10
∙ ул. Юбилейная, д.43, ул. Грекова, д.1
∙ ул. Гастелло, д.2
∙ ул. 1-я Выборгская, д.61
∙ пр. Серова, д.7а
∙ пр. Серова, д.9а

Пресс-служба администрации Рыбинска




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