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Благоустройство улицы Моторостроителей закончено

24.01.2022, 16:25, Новости
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Комплексное благоустройство центральной улицы микрорайона Скоморохова Гора закончено.

За четыре месяца здесь был проведён полномасштабный ремонт проезжей части, тротуаров, линии электроосвещения, построена велодорожка.

Все основные работы, касающиеся дорожного ремонта, на улице Моторостроителей были закончены еще в ноябре. Подрядчик приступил к работе 6 сентября, начал с проезжей части. Был сформирован каркас дороги, строители выровнял проезжую часть до девяти метров. Одновременно шли работы по благоустройству пешеходных зон.

— Объём колоссальный, особенно если отметить те сжатые сроки, в которые был сделан ремонт. За четыре месяца подрядчик выполнил полный спектр работ по проезжей части — от расширения до асфальтировки. С нуля построил велодорожку, установил 202 столба освещения. Надо учесть, что на время работ улица не перекрывалась, — рассказал и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

В начале ноября подрядчик начал укладку асфальта на велосипедной дорожке. Велодорожка с двусторонним направлением шириной 2,5 метра проходит по четной стороне улицы Моторостроителей на всем ее протяжении.

По улице установлены три линии электроосвещения: вдоль проезжей части – 65 столбов, на тротуарах и велодорожке — 137. Пешеходные переходы оборудованы автоматическими регулировщиками — жёлтыми мигающими светофорами.

В течение пяти лет подрядчик будет нести гарантийные обязательства перед городом за качество выполненных работ.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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