В закон о выборах внесут изменения

20.01.2022, 18:17, Эксклюзив

Теги: Выборы, Политика, Сарказм

В региональный закон о выборах внесут изменения.

Уже с этого года, каждый избранный глава муниципального образования будет подписывать административный контракт, в соответствии с которым досрочное сложение полномочий возможно будет только в случае смерти или перехода на вышестоящую государственную должность.

– Мы вкладываем миллионы на выборы, доверяем пост нашему человеку, а он, не отработав и 4 месяцев, увольняется по каким-то «личным обстоятельствам»! – не скрывают возмущения в областной избирательной комиссии.

В соответствии с законопроектом, глава, досрочно оставивший свою должность, будет обязан возместить все затраты бюджета и спонсоров, пропорционально не отработанному сроку.

При этом, запрещается отставка по собственному желанию в период подготовки и проведения зимнего отопительного сезона (вводится время для обязательной отработки на срок до 6 месяцев).

Кроме того, в случае отставки по решению суда или руководителя региона, предусмотрено взыскание средств потраченных на избирательную компанию в двойном размере.

– Если глава не справился, не оправдал надежд – пусть платит по полной, – отмечают авторы законопроекта.