Жители Ярославской области больше других россиян уверены, что их не уволят в ближайшее время

17.01.2022, 8:32, Детали

Теги: Безработица, Работа

Служба исследований hh.ru совместно с Департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области проанализировали текущие настроения соискателей, живущих в Ярославской области.

Выяснилось, что настроения жителей региона держатся на позитивном уровне и даже чуть лучше, чем у других россиян.

Статистика показывает, что по итогам 4 квартала настроения ярославских соискателей активнее выходят из прошлогоднего кризиса, и в принципе кандидаты чувствуют себя на рынке труда более уверенно.

Жители Ярославской области сегодня, как правило, не страшатся увольнения с текущего места работы – индекс стабильности на текущем месте трудоустройства составляет +0,48 пунктов. Этот показатель существенно выше среднероссийских (+0,39). По уверенности в стабильности рабочего места жители Ярославской области на шестом месте по стране.

– Даже если увольнение случится, то органы службы занятости, как и hh.ru, обладают достаточно большим количеством (порядка 12,5 тысяч) вакансий, а также человек может рассчитывать на помощь в выборе сферы деятельности посредством проведения с ним профориентационной работы и прохождения бесплатного профессионального обучения для повышения собственной конкурентоспособности на рынке труда, – утверждает заместитель директора департамента государственной службы занятости населения Ярославской области, начальник информационно-аналитического отдела Воробьева Светлана Юрьевна.

– В этот раз меньше других опасаются сокращений соискатели из сферы туризма, гостиниц и ресторанов, а также начинающие карьеру и студенты. Представители банковской сферы наименее уверены в стабильности своего трудоустройства относительно других, – отмечает Мария Токарева, ведущий менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-центральному региону.

В целом угрозу увольнения сегодня испытывают до 16% соискателей из Ярославской области. Еще около 79% считают, что на данный момент риска увольнения нет. Для сравнения: по стране в целом увольнения опасаются 21% опрошенных, не опасаются – 69%.

В тоже время, по данным сервиса SuperJob, жители Ярославля считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 34 тыс. рублей. В конце 2020 года эта сумма была меньше — 29 тыс. рублей. Ярославль занимает пятнадцатое место по запросам к уровню МРОТ.

Величина МРОТ определяет минимальный уровень зарплаты в регионах, влияет на размер государственных выплат и пособий. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике Российской Федерации в октябре 2021 г. составила 54 649 руб. Инфляция за 2021 год по предварительным расчетам составила 8,4%.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей (более 42 тыс. руб. в месяц). На втором месте — Владивосток (40,5 тыс. руб.), на третьем — Хабаровск (38,8 тыс. руб.). Санкт-Петербург — на четвертой строке с 38,3 тыс. руб. Замыкает топ-5 Тюмень — здесь ожидания к уровню МРОТ составляют 37,6 тыс. руб. в месяц.

Самые скромные ожидания — у жителей Ижевска и Саратова (по 31,6 тыс. руб.), а также Ульяновска — 32 тыс. рублей.