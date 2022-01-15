Михаил Евраев проиграет и эсерам, и КПРФ на выборах ярославского губернатора

15.01.2022, 11:41, Мнение

Теги: Выборы, Евраев, Единая Россия, КПРФ, Политика, Справедливая Россия

«Справедливая Россия», «Яблоко» и КПРФ в Ярославской области объединились, чтобы «вместе выступить против попытки «Единой России» захватить власть в Ярославле».

На совместной пресс-конференции руководители объединений партий заявили, что выступают против отмены партийных списков на выборах в муниципалитет Ярославля, которые пройдут в сентябре 2022 года. Профильная комиссия муниципалитета уже поддержала соответствующие поправки в устав города, а 20 января изменения обсудят на публичных слушаниях, куда объединенная оппозиция пригласила прийти всех неравнодушных горожан.

Эсеры продолжают наступление

После сентябрьских выборов в Госдуму, когда в Ярославской области результат ЕР оказался одним из самых низких в стране, как до этого в 2007 и 2011 годах, регион в очередной раз доказал свою протестную настроенность, говорит политолог, бывший помощник губернатора Ярославской области Александр Миклин. По его словам, по итогам голосования де-факто регион стал «эсеровским», поскольку по двум одномандатным округам из трех в Госдуму прошли представители партии Анатолий Грешневиков и экс-губернатор Анатолий Лисицын. Сейчас эсеры пытаются перехватить повестку, убеждая нового врио губернатора Михаила Евраева назначить своих представителей главой правительства и сенатором от исполнительной власти. Нынешнее объединение СР с КПРФ и «Яблоком» эксперт считает продолжением этого давления.

Политический обозреватель, автор Telegram-канала о ярославской политике «Дядя Лёша» Алексей Яковлев, комментируя возмущение оппозиции по поводу ликвидации партсписков в пользу ЕР, напомнил, что и Грешневиков, и Лисицын прошли в ГД именно по мажоритарным округам.

– Поэтому давайте будем честными. В какой степени это выгодно «Единой России»? Только в той, что у нее больше людей, обладающих нужным ресурсом. Так что здесь вопрос не в избирательной системе, а в качестве поддержки оппозиции, – говорит он.

Эксперт полагает, что дальнейшая совместная работа оппозиции, связанная с перераспределением округов в Ярославле, и выдвижение единого, наиболее ресурсного кандидата в губернаторы были бы логичным решением.

– Только так можно побеждать. Но будет ли это, я сомневаюсь, потому что у всех свои амбиции и свое руководство, – добавил он.

Яковлев обратил внимание, что до последнего времени Евраев занимал очень пассивную позицию, что можно объяснить необходимостью «кулуарно решить вопрос с наследием бывшего губернатора».

– Уже ушли председатель правительства и его замы, сейчас из правительства региона намечен массовый исход остальных чиновников, и теперь стоит очень важный вопрос, кто придет им взамен. После этого от господина Евраева стоит ждать какой-то концепции: чего он ждет от этих людей и что они будут делать с регионом. И от этого будет зависеть позиционирование самого Евраева, потому что сейчас он просто врио, который никак не окрашен. В зависимости от этого и можно будет оценивать его шансы на победу, – заключил Яковлев.

Замахнулись на губернатора

Александр Миклин полагает, что в «Справедливой России» хотели бы иметь еще одного своего представителя в губернаторском корпусе – поближе к Москве, и Ярославская область вполне отвечает амбициям партии. Отметим, сейчас представители партии, экс-депутаты Госдумы возглавляют Омскую область и Чувашию. Совмещение выборов губернатора и горсовета, которые пройдут в один день, в этом смысле на руку эсерам, поскольку население одного Ярославля – это 50% избирателей всего региона. А назначенный президентом Евраев может оказаться не очень серьезным препятствием для реализации планов справороссов, поскольку его вес гораздо меньше, чем у его предшественника Дмитрия Миронова.

– Это не адъютант президента, не генерал спецслужб, это обычный чиновник средней руки, и победить на выборах ему будет очень сложно. Своей команды у него нет, привезти сюда 30–40 человек он вряд ли может, потому что никто не захочет так рисковать, ведь до выборов восемь месяцев, а набрать местных он тоже не может, чтобы не впасть в зависимость. Так что Евраев находится в ситуации классического цугцванга. И сейчас он проигрывает любому представителю эсеров и любому представителю КПРФ, – считает эксперт.

Он вполне допускает, что на губернаторских выборах системная оппозиция тоже может объединиться, чтобы выдвинуть единого кандидата, которым, скорее всего, станет Лисицын. Его кандидатура могла бы устроить федеральный центр.

– Впереди маячит 2024 год [на который пока назначены выборы президента], и, с моей точки зрения, ребятам [первого замглавы администрации президента Сергея] Кириенко нужно поддержать того, кто обеспечит 2024 год. И без разницы, как он называется – СР или ЕР. Так что я бы посоветовал федеральному центру не упираться и сделать ставку на того, кто обеспечит снижение протестной активности в регионе. Тем более что депутаты муниципалитета выбирают мэра, а в 2023 году у нас пройдут выборы в облдуму. Не надо доводить до того, чтобы к концу 2023 года у нас протест был на пике. Что же тогда мы будем желать в 2024-м? – поделился своим мнением Миклин.