В рыбинском многоквартирном доме установили пандус для подростка-инвалида

12.01.2022, 15:15, Новости

Теги: Бюджет, ЖКХ

Конструкция для передвижения на инвалидной коляске появилась в доме № 3 на улице Черкасова.

Пандус установили для мальчика с ограниченными возможностями здоровья, проживающему по этому адресу. Деньги на оборудование были направлены из городского бюджета.

— В 2021 году по муниципальной программе было выделено финансирование в размере 200 тысяч рублей на проектные работы, изготовление и установку пандуса. Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в МКД рассмотрела 23 заявки. При отборе объекта ориентировались на очередность заявки и объемы выделенного финансирования для её реализации. И в конце прошлого года у подъезда дома № 3 по улице Черкасова, где проживает ребенок – инвалид, установили пандус, — рассказала Анна Костина, директор МКУ «Жилкомцентр».

В этом году в Рыбинске планируют оборудовать конструкциями для маломобильных граждан девять домов. Реализовать проект собираются по программе, которую сейчас готовят на уровне региона. Финансирование работ будет осуществляться из двух бюджетов — регионального и местного, 50 на 50 %.

Пресс-служба администрации Рыбинска