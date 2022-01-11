Верить ли голосовому сообщению о переводе денег?

11.01.2022, 10:11, Детали

Теги: Криминал, Происшествия, Технологии

– Я никогда не беру телефон от абонента с незнакомым номером. Но после очередного такого звонка было оставлено голосовое сообщение. Я его прослушала. Автомат мне сообщил, что с моего банковского счета был инициирован перевод. Потом предупредил, что я должна нажать 1 и дождаться связи с оператором, если эту операцию совершала не я. В противном случае через 5 минут операция будет проведена, и деньги с моего счета отправлены. Больше никаких подробностей – кому, сколько?.. Это что, новый развод такой? Или на самом деле банки подстраховываются, прежде чем сделать перевод? Как реагировать на такие сообщения? – Вероника К., г. Углич.

Отвечает специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

Можно с уверенностью сказать, что такие звонки и голосовые сообщения совершают мошенники. Расчет у них такой: если человек заволновался и отреагировал на предупреждение, то обмануть такого клиента будет гораздо проще. Связываясь с «оператором» вы ждете от него помощи, которую он незамедлительно и предложит. А в арсенале мошенника будут обычные приемы, например предложение перевести ваши деньги на «безопасный» счет.

Да, мошеннические схемы видоизменяются, для потенциальных жертв изобретаются всё новые «крючки и зацепки». Но правила остаются прежними. Пользователи банковских карт не должны сообщать секретную информацию, включая ваше ФИО, срок действия и номер карты, CVV код, а также коды из СМС сообщений. Вы не должны совершать действия под диктовку третьих лиц по телефону или другим каналам связи. А если вы беспокоитесь о судьбе ваших денег, перезвоните в ваш банк самостоятельно по номеру горячей линии и убедитесь в их сохранности.

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