«В нынешнем главе Угличского района люди не видят лидера»

20.12.2021, 15:11, Интервью

Теги: ЖКХ, Общество, Политика, Туризм, Углич

Освещая перспективы развития Ярославской области в связи с приходом к руководству регионом нового губернатора Михаила Евраева, федеральные СМИ отмечают и сложности, которые предстоит преодолеть власти и территории. Среди неуспешных и проблемных районов – Угличский, которым руководит Анатолий Курицин, пришедший на этот пост в 2017 году. Местные жители проявляют недовольство управлением района, ссылаясь на низкий уровень развития инфраструктуры и социальной сферы. О трудностях Угличского района и о том, в чем претензии угличан в адрес Анатолия Курицина, мы беседуем с общественником, автором ютуб-канала «Углич. Без ретуши» Олегом Кузьминым.

– Угличский район получил нового руководителя в 2017 году. С каким багажом пришел Анатолий Курицин на этот пост и что его здесь ждало?

– Курицину достался не подарок. Сначала Угличским районом руководила Элеонора Шереметьева. При ее правлении фактически процветал культ личности. Кстати, честных выборов у нас, как я считаю, не было с 2006 года, руководители сюда приходили разными путями. Шереметьева сама поставила вместо себя преемника – Сергея Маклакова, который осваивал бюджет так, что долг по бюджету у Угличского района был самый большой в масштабах Ярославской области. Когда в регион пришла столичная команда губернатора Миронова, смотрели, кто может занять этот пост, поднимать район. Но люди со стороны не решились сесть в это кресло. В итоге руководить районом поставили Курицина.

На него, собственно, возлагали надежды – и власть, и местные жители. Ведь до этого он руководил Мышкиным. Да, при нем этот город, действительно, вырос в добротное туристическое место, но не силами Курицина. Это было стечение обстоятельств -в том числе повлиял и визит в город Дмитрия Медведева, который пообещал – а потом и выделил – 395 млн рублей на реконструкцию набережной. А еще – местные активисты, краеведы, специалисты сферы туризма. Поднимать Мышкин было не так сложно – там всего 5 тысяч с небольшим жителей, деньги у города есть – там проходят линии нефтяников, газовиков, и все платят налоги.

– Чего ожидали от нового руководителя Угличского района в 2017 году?

– Народ судил по развитию Мышкина, не углубляясь в детали. Считали, что раз Мышкин так расцвел при Курицине, то и Угличский район сейчас поднимется. На него сделали ставку – население ожидало, что Курицин приведет в район инвестиции, бизнес, который вложится, и в бюджете появятся деньги, и люди станут жить лучше, начнет обустраиваться инфраструктура, наконец-то исчезнут ямы и колдобины с дорог, в Углич смело поедут туристы. Но ничего этого за 4 года не случилось. Курицин не смог привлечь в район средства. И это еще полбеды. Угличане считают, что глава района равнодушен к его проблемам и бедам и вообще не заинтересован в улучшении ситуации.

– Вы утверждаете, что Анатолий Курицин допустил фатальные ошибки в ходе управления районом. О чем идет речь?

– Курицину досталась дыра в бюджете и разбазаренное госимущество. Но были и плюсы – вышколенная администрация, профессиональные сотрудники. Команда крайне важна в управлении любой территорией. Например, на каждый проект нужно готовить свою документацию, и это должны делать узкопрофессиональные специалисты своего профиля. Вот тут Курицин просчитался – он решил избавиться от старых кадров, в итоге остался фактически без специалистов. Конечно, любой руководитель выстраивает систему под себя. Да, надо было действительно выгнать тех, кто был замешан в махинациях и участвовал в распиле бюджета. Но технарей, специалистов, которые и делали реальную черновую работу, надо было беречь. Но получилось, что те, кто еще оставался, ушли сами – не смогли работать с руководителем, который проявляет неуважение к сотрудникам и просто морально подавляет их.

В итоге в районе фактически исчезло управление жилищно-коммунального хозяйства, ушел и отдел по инвестициям. А ведь Угличский район – большой организм, должна быть команда. Но Анатолий Курицин превратил управляющую структуру в свиту, которая не скажет королю, что он голый. Надо уметь работать с людьми, а у нас просто обескровлен состав команды.

И эти изменения повлияли в том числе и на судьбу центра Углича, парка – в рамках проекта «Дориан Грей», который мог разрушить судьбы многих местных жителей.

– Но у Курицина был опыт руководителя – причем не только в Мышкине, ведь ранее он возглавлял и колхозы.

– Действительно, в свое время Курицин возглавлял пару колхозов, которые при этом не выделялись урожайностью. Это был колхоз «Родина» и еще один удаленный колхоз. Затем карьера пошла вверх – он стал областным депутатом, а потом его перевели в Мышкин. После ухода Курицина все колхозные паи оказались в итоге различных движений в частных руках, а ведь все эти земли окружают Углич. Теперь городу некуда разрастаться. Так и начали шутить у нас, что «Курицин «Родину» продал». Фактически, опыт управления колхозными территориями не дал руководителю Угличского района нужных навыков. Такое ощущение, что и сейчас руководство районом происходит так, словно это колхоз, а не сложная структура с огромной ответственностью.

– Возвращаясь к проекту реконструкции парка и центра города – что с ним не так, есть какие-то нарушения?

– В этом проекте явно был чей-то интерес. Это было видно с самого начала – в частности, была нарушена юридическая процедура оформления проекта. Проект должен был пройти общественные слушания. Но их не было. В итоге знаменитую торговую зону чуть не передвинули куда-то на задворки. Местные предприниматели собирались в парке, записывали видеообращения к руководству. Благодаря выносу ситуации в публичное пространство туристическую тропу, где отдыхающие постоянно покупают угличские сувениры, удалось отстоять.

Еще одна проблема – центр города место это историческое, на площади сначала должны были работать археологи, а получилось наоборот.

Ну и по срокам ничего не успели из-за этих различных нарушений. В итоге плитку клали по морозу, асфальт – в воду. Как дорожный строитель по образованию, я могу сказать, что весной все поплывет. И туристы все это увидят. Кстати, ситуация опять же демонстрирует последствия отсутствия специалистов в районе – из-за неумения работать с личным составом Курицин их потерял.

Кстати, Михаила Евраева в Угличе и районе очень ждали. По принципу «барин нас рассудит». Потому что надежды на местное руководство нет – люди хотят изменений. Предприниматели, торгующие в парке, как раз и обратились к новому губернатору. Тот пообещал, что все будет решаться в интересах жителей. Ну а в таком случае, нужно учитывать интересы местных жителей – во всех вопросах.

– Вы обратились с жалобами в правоохранительные органы о том, что руководитель Угличского района декларирует доходы с нарушениями.

– Да, в этом году я направил жалобы в местную прокуратуру, а также губернатору Ярославской области, тогда еще Дмитрию Миронову, а в мае 2021 года- и в адрес Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Я отмечал, что супруга главы Угличского муниципального района Ярославской области Анатолия Курицина фактически с 2012 года ведёт фермерское хозяйство, продает молочную и мясную продукцию, но в налоговых отчетах главы района счета его супруги не указаны. Угличская межрайонная прокуратура в ответ сообщила, что «не нашла подтверждения» информации о том, что супруга главы района торгует продукцией фермерского хозяйства. Ответ от Генеральной прокуратуры РФ ожидаем. Однако отмечу, что подобные нарушения, если они имеют место быть, считаются коррупционной составляющей. Чиновники согласно закону о противодействии коррупции раз в год сдают декларации о доходах, и ошибиться не могут даже в мелочах.

– В каком состоянии сейчас экономика Угличского района?

– За эти годы правления Курицина ничего на территории не изменилось. Ни одного нового предприятия у нас не открылось – все было развалено еще до нового руководства, но и позитивных изменений нет. Люди остаются без работы, уезжают в другие города на заработки. Инвестиций нет. В России работает программа переселения из ветхого жилья, но в Угличском районе реализовать потребности людей в этом направлении в полном объеме не удается. У нас есть дефицит спортивных учреждений – недавно был достроен бассейн, но и это не заслуга Анатолия Курицина, начал он строиться еще при Маклакове. В районной больнице по требованию Курицина сняли главврача, теперь учреждение без руководства, и это в период пандемии. Местные жители жалуются и на качество питьевой воды в районе – она и на техническую не тянет. Ну и, конечно, очень остро стоит проблема дорог. А средств на текущий их ремонт нет.

Например, по данным на 2020 год, на рынке труда Угличского муниципального района в среднем численность рабочей силы составляла 23097 человек. А общая численность населения района – 44 с небольшим тысячи человек. При этом количество вакансий растет – на конец 2021 года в районе пустует 381 вакантное место. А в 2019 году было лишь 205 вакансий. То есть мы видим, что потребность в трудоспособных сотрудниках огромная. Но люди не готовы работать за низкую зарплату, и уезжают из района.

– В чем основные претензии угличан к своему руководителю?

– Мы считаем, судя по результатам такого руководства районом, у главы территории нет способности к выстраиванию коммуникационных отношений с вышестоящим руководством и коллегами, из-за неприятия чужих мнений. Уничтожена дееспособная система управления. Жители обеспокоены деградацией власти Угличского района. И не видят перспектив. Сам Курицин претендует на роль «морального и политического лидера”, хотя сама эта идея для угличан абсурдна: на слуху постоянные скандалы, поэтому угличане, с их неготовностью к европейской толерантности, идею его лидерства отторгают.

Да и потенциальные инвесторы вряд ли довольны. Взять тот же проект «Дориан Грей» -провалы в его реализации (при том, что проект выиграл конкурс Минстроя!) создали социальную напряженность среди жителей, что может спровоцировать волнения, а это явно идет в разрез с позицией врио губернатора, который, как мы отметили, считает, что все «должно делаться для жителей и с учетом их интересов».

Углич уже давно находится словно вне правовой зоны. Все решается не по закону, а по каким-то понятиям, и справедливости добиться практически невозможно. В итоге у жителей сложилось устойчивое ощущение безысходности и недоверия к властям, без надежды на «светлое будущее».

У Курицина не получается в должной мере установить контакт с областной властью. Углич и раньше финансировался по остаточному принципу, когда с областного уровня средства направлялись в более интересные для местной власти территории. Одеяло короткое, всех не укроешь. А получить бюджетные деньги можно, только участвуя в различных госпрограммах. Но специалистов под решение таких задач у нас теперь нет.

Народ у нас терпеливый. Мы можем ждать, если видим перспективу. Но с Анатолием Курициным перспективы нет, и лидером его местные жители не видят.