В Рыбинске вакцинацию от коронавируса прошли более 58 тысяч человек

20.12.2021, 10:15, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в Рыбинске прошли 58 181 человек. Это 69 процентов от числа взрослого населения в городе, подлежащего вакцинации.

Всего в городе с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились 7 680 человек. Количество заболевших за неделю в Рыбинске увеличилось на 339 . Всего в Ярославском регионе зарегистрировано 82 044 случаев. По информации оперштаба, выздоровело 66 962 человека, умерло — 1 717. Всего госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1 241 пациент: 944 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 297 с типичной клиникой COVID-19.

В Рыбинске продолжают свою работу стационарные и мобильные прививочные пункты. В городе действуют четыре выездных пункта вакцинации. Также прививку от коронавирусной инфекции можно сделать в поликлинике по месту жительства.

График работы пунктов и кабинетов вакцинации:

– В ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) пункт вакцинации работает ежедневно с 14:00 до 19:00. Пункт расположен на первом этаже в здании гостиницы (за ресепшеном), вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ.

– В торговом центре «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) пункт расположен на втором этаже. Время работы: будние дни с 15:30 до18:00, суббота, воскресенье с 12:00 до 15:00.

– В МФЦ (пр. Генерала Батова,1) кабинет работает в будние дни с 13:00 до 15:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

– Выездной пункт вакцинации в ТЦ «Макси» (ул. Фурманова, 4) работает с понедельника по пятницу — с 15:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — с 14:00 до 17:00.

Поликлиники:

– В поликлинике № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54) прививочный кабинет работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет № 7а поликлиники.

– В поликлинике № 3 (ул. Свободы, 4а) прививочный кабинет работает с 11:00 до 12:00 кроме субботы и воскресенья, обращаться в регистратуру.

– В поликлинике № 4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а) прививочный кабинет работает с понедельника по пятницу с 13:30 до 14:20 и в воскресенье с 8:00 до 9:00.

– В поликлинике городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58) вакцинация проводится в понедельник, среду, пятницу с 13:00 до 17:00, вторник, четверг, суббота – с 12:00 до 15:00.

– В поликлинике горбольницы № 3 (ул. Черняховского, 14) вакцинация проводится с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

– В поликлинике горбольницы № 4 (ул. Цимлянская, 3) сделать прививку можно в будни с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 13:00, в воскресенье с 9:00 до 10:00.

Лечебные учреждения принимают без предварительной записи, выбрать удобную дату посещения поликлиники для вакцинации можно через запись на портале «Госуслуг».

Пресс-служба администрации города Рыбинска